El riesgo país volvió a subir y alcanzó los 450 puntos, su nivel más alto en dos meses

Se disparó la inflación de CABA: 2,9% en julio impulsada por los servicios

El dato tomó por sorpresa al mercado porque el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, proyectaba un incremento cercano al 2% para el índice nacional que difundirá el INDEC durante la próxima semana. La aceleración estuvo impulsada principalmente por el aumento de distintos servicios y por factores estacionales que incidieron sobre varios rubros del consumo.

Pese a este registro, las consultoras continúan proyectando que la inflación retomará un sendero descendente durante los próximos meses, aunque ahora el mercado seguirá con mayor atención la publicación del índice nacional para determinar si el comportamiento observado en la Ciudad también se replica en el resto del país.

Qué esperan los analistas para el dólar y la economía

Las estimaciones incluidas en el último REM mantienen una visión de estabilidad para el mercado cambiario. Las consultoras proyectan que el dólar oficial finalizará 2026 en torno a $1.652, lo que implicaría una variación anual inferior a la inflación prevista para el mismo período.

Ese escenario refleja que el mercado continúa anticipando un ritmo de depreciación moderado, en línea con la estrategia cambiaria que viene sosteniendo el Gobierno. Mientras tanto, la evolución del riesgo país continuará siendo uno de los indicadores más observados por los inversores.