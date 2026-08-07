La industria repuntó en junio, pero no logró revertir la caída acumulada del primer semestre
El INDEC informó que la actividad manufacturera creció 2% interanual y 0,9% respecto de mayo. Sin embargo, el sector todavía registra una baja acumulada del 2,2% en 2026.
La actividad industrial mostró una mejora durante junio, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró un crecimiento del 2% en comparación con el mismo mes del año pasado y un avance del 0,9% frente a mayo en la medición desestacionalizada.
A pesar de estos resultados positivos, el desempeño del sector continúa en terreno negativo en el balance del año, con una caída acumulada del 2,2% durante el primer semestre. El informe oficial reflejó un escenario heterogéneo entre las distintas ramas fabriles. De las 16 divisiones que integran el indicador, nueve registraron aumentos interanuales, mientras que las siete restantes continuaron mostrando retrocesos.
Entre los rubros que impulsaron el crecimiento sobresalió la industria de alimentos y bebidas, que avanzó un 6,2% respecto de junio de 2025. También exhibieron un desempeño favorable las sustancias y productos químicos, con una mejora del 11%; las industrias metálicas básicas, que crecieron 11,8%; y el sector de madera, papel, edición e impresión, que registró una suba del 8,4%.
Asimismo, el relevamiento mostró incrementos en refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (3,4%), productos de metal (3,6%), muebles y colchones (3,4%), otros equipos de transporte (7,2%) y productos de tabaco (0,4%).
En contraste, varias actividades continuaron atravesando un escenario complejo. La fabricación de maquinaria y equipo sufrió una caída interanual del 16,8%, mientras que otros equipos, aparatos e instrumentos retrocedieron 25,3%, convirtiéndose en la división con peor desempeño del mes.
También mostraron bajas importantes los sectores de prendas de vestir, cuero y calzado (-8,4%), productos textiles (-15,9%), productos minerales no metálicos (-7,2%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-3,5%) y productos de caucho y plástico (-2,9%).
Alimentos y bebidas, el principal motor del crecimiento
Dentro de las actividades que registraron mejoras, alimentos y bebidas volvió a convertirse en el principal sostén del índice general. Según detalló el organismo estadístico, la mayor incidencia positiva provino de la elaboración de otros productos alimenticios, que experimentó una expansión del 24,3% frente al mismo período del año anterior.
El crecimiento estuvo acompañado por un incremento en las ventas de condimentos, aderezos y salsas, productos de copetín y concentrados para bebidas. Además, el informe destacó una mayor elaboración de pescado y derivados, impulsada principalmente por un aumento en la captura de langostinos. Si bien los números de junio reflejan una recuperación parcial de la actividad manufacturera, el balance del primer semestre continúa siendo negativo.
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