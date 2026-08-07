La industria repuntó en junio, pero no logró revertir la caída acumulada del primer semestre

También mostraron bajas importantes los sectores de prendas de vestir, cuero y calzado (-8,4%), productos textiles (-15,9%), productos minerales no metálicos (-7,2%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-3,5%) y productos de caucho y plástico (-2,9%).

Alimentos y bebidas, el principal motor del crecimiento

Dentro de las actividades que registraron mejoras, alimentos y bebidas volvió a convertirse en el principal sostén del índice general. Según detalló el organismo estadístico, la mayor incidencia positiva provino de la elaboración de otros productos alimenticios, que experimentó una expansión del 24,3% frente al mismo período del año anterior.

El crecimiento estuvo acompañado por un incremento en las ventas de condimentos, aderezos y salsas, productos de copetín y concentrados para bebidas. Además, el informe destacó una mayor elaboración de pescado y derivados, impulsada principalmente por un aumento en la captura de langostinos. Si bien los números de junio reflejan una recuperación parcial de la actividad manufacturera, el balance del primer semestre continúa siendo negativo.