A cuánto tendría que estar el dólar en Argentina según el Índice Big Mac de The Economist

Los contrastes del Dólar en la región y el mundo

La "burgernomics", herramienta creada en 1986 y cuya metodología fue actualizada en julio de 2022 (incorporando datos del FMI y precios oficiales de McDonald's en EE.UU.), arroja una enorme dispersión de precios a nivel internacional.

Si observamos los datos de la medición tradicional (sin ajuste de poder adquisitivo), el ranking expone las siguientes curiosidades:

Suiza: Posee la hamburguesa más cara del mundo, alcanzando los US$ 9,04 .

Australia: El producto cuesta US$ 5,95 , una cifra sumamente similar a la de Argentina.

Colombia: Es la moneda latinoamericana más sobrevaluada en términos crudos, con un 28,7% .

México: Su peso está prácticamente alineado con la divisa estadounidense, registrando apenas un 0,8% de diferencia.

Monedas subvaluadas: En la región destacan el peso chileno (-13,1%), el sol peruano (-19,7%) y el real brasileño (-24,4%).

Por el contrario, al aplicar el ajuste por PBI per cápita, el termómetro económico muestra una realidad muy distinta para el poder de compra local: