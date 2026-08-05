A cuánto tendría que estar el dólar en Argentina según el Índice Big Mac de The Economist
El clásico ranking internacional revela si el dólar en nuestro país está caro o barato frente al peso, ajustando los valores por el poder adquisitivo.
La revista The Economist actualizó su tradicional medición global y expuso la situación cambiaria nacional. Este estudio utiliza el precio de la famosa hamburguesa para analizar el valor real del dólar frente a las monedas locales, considerando las distorsiones económicas, los costos y el poder adquisitivo de cada país.
Qué indica el Índice Big Mac sobre la economía argentina
El reconocido listado, que releva los datos de más de 50 naciones a julio de 2026, basa su análisis en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). Esta premisa postula que los tipos de cambio deberían igualar el costo de una canasta idéntica de bienes a largo plazo.
En el análisis tradicional (crudo), un Big Mac cuesta en la Argentina US$ 5,91, lo que representa un 5% menos que los US$ 6,22 que vale el mismo producto en los Estados Unidos. Bajo este enfoque directo, que compara únicamente el precio en mostrador frente al tipo de cambio de mercado, el peso argentino figuraría como una moneda subvaluada.
Sin embargo, el escenario cambia drásticamente al aplicar la versión "gourmet" o ajustada por el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Este método compensa los menores costos laborales típicos de los países con ingresos más bajos. Con este ajuste, el peso argentino se encuentra un 19% sobrevaluado frente al dólar. Esto ubica a nuestro país en el puesto 14 a nivel mundial entre las monedas más sobrevaluadas, evidenciando una mejora relativa tras haber ocupado el primer lugar a comienzos de 2025 y el puesto 13 en enero de 2026.
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Los contrastes del Dólar en la región y el mundo
La "burgernomics", herramienta creada en 1986 y cuya metodología fue actualizada en julio de 2022 (incorporando datos del FMI y precios oficiales de McDonald's en EE.UU.), arroja una enorme dispersión de precios a nivel internacional.
Si observamos los datos de la medición tradicional (sin ajuste de poder adquisitivo), el ranking expone las siguientes curiosidades:
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Suiza: Posee la hamburguesa más cara del mundo, alcanzando los US$ 9,04.
Australia: El producto cuesta US$ 5,95, una cifra sumamente similar a la de Argentina.
Colombia: Es la moneda latinoamericana más sobrevaluada en términos crudos, con un 28,7%.
México: Su peso está prácticamente alineado con la divisa estadounidense, registrando apenas un 0,8% de diferencia.
Monedas subvaluadas: En la región destacan el peso chileno (-13,1%), el sol peruano (-19,7%) y el real brasileño (-24,4%).
Por el contrario, al aplicar el ajuste por PBI per cápita, el termómetro económico muestra una realidad muy distinta para el poder de compra local:
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Uruguay: Escala a la cima global como el país con la moneda más sobrevaluada frente al dólar, marcando un alarmante 77,4%.
Colombia: Ocupa el segundo lugar del podio mundial con un 63,6%.
Europa: Las sobrevaluaciones son altas en Suiza (48,5%), la libra esterlina del Reino Unido (33,1%) y el euro (29,1%).
Resto de Latinoamérica: México aparece con un 25,4% de sobrevaluación y Chile con un 6,1%. En la vereda opuesta, Brasil registra una subvaluación del 6%, mientras que Perú se muestra casi perfectamente equilibrado con el dólar, arrojando una ínfima diferencia del 0,5%.
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