El dólar superó la barrera psicológica de los $1.500 y todo indica que el techo comienza a elevarse

En este contexto, remarcó la disyuntiva que enfrenta el Gobierno entre controlar el valor del dólar, lo cual ayuda a contener la inflación, o incentivar tasas de interés bajas para darle impulso a una actividad económica que solo se mueve en unos pocos sectores. “Creo que hoy se inclina más por la actividad”, opinó.

Respecto de esto último, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, avizoró que, “flexibilizado el techo ad hoc de 1.500 pesos, deberían aflojar la tasa en pesos y su volatilidad”.

Javier Milei

Por su parte, el analista José Ignacio Bano recordó que el mayorista ya había rozado los 1.500 pesos a fines de octubre y que, desde entonces, la inflación acumulada fue superior al 25%. En ese sentido, sostuvo que “ni siquiera es sano que el tipo de cambio esté en el mismo valor nominal porque, si no, el país se pone demasiado caro en dólares y pierde competitividad”.

Según su mirada, lo razonable es que el dólar y la inflación vayan más o menos de la mano en el largo plazo. “En el corto plazo puede haber un ajuste brusco que revierta todo el atraso acumulado, cosa que no creo que vuelva a pasar”, pronosticó.

Dólar: mayor demanda de cobertura

Los analistas coinciden en destacar una mayor comodidad del mercado con un tipo de cambio algo más alto que el que se venía observando. Vale recordar que el BCRA, en coordinación con el Gobierno, venía defendiendo el techo de 1.500 pesos mediante la intervención en los contratos de dólar futuro y en los bonos dólar linked.

De todos modos, en el inicio de esta semana el mercado también advirtió participación oficial, lo cual sugiere que el dólar podría haber cerrado incluso más arriba.