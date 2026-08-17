Informe crítico: acusan al Gobierno de acumular excedentes en fideicomisos para sostener el superávit

En el plano vial, el equipo técnico advirtió que, pese a la recaudación sostenida del impuesto a los combustibles, los recursos destinados a las rutas nacionales a cargo de Vialidad Nacional sufrieron una fuerte desinversión. Al respecto, Rodríguez cuestionó las recientes medidas orientadas a ceder la órbita de tramos viales a distintas jurisdicciones provinciales sin la correspondiente transferencia de partidas presupuestarias.

Asimismo, desde el espacio político encendieron las alarmas sobre el manejo del Fondo Fiduciario para el Descuento de Tarifas de Gas. Según las proyecciones del instituto, la retención de estos recursos buscaría generar saldos financieros favorables para simular equilibrio fiscal, lo cual —según advirtieron— podría impactar en la cobertura del beneficio para millones de hogares y modificar los cargos específicos contemplados en la facturación del servicio.