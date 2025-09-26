Sorpresiva separación de una ex Gran Hermano, con infidelidad incluida: "Él piensa que vamos a volver..."

Finalmente, cerró su descargo con una frase contundente: “El lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita”.

manuel iberod ex de zoe bogach

La historia de amor entre Zoe Bogach y Manuel Ibero

La relación entre Zoe Bogach y Manuel Ibero se extendió por casi dos años, un período que incluyó la participación de la joven en Gran Hermano 2024.

El vínculo comenzó poco antes de que ella ingresara a la famosa casa, cuando se conocieron a través de Instagram. Pese a la distancia y al aislamiento del reality, lograron sostener la pareja: Manuel se mantenía en contacto enviándole mensajes diarios por WhatsApp, gesto que contribuyó a reforzar la relación en medio de la exposición mediática.