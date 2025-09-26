Sorpresiva separación de una ex Gran Hermano, con infidelidad incluida: "Él piensa que vamos a volver..."
Zoe Bogach habló del fin de su vínculo con Manuel, pero su ex no se quedó callado y dio su versión de lo sucedido. Enterate acá.
Zoe Bogach, conocida por su paso por Gran Hermano 2024, confirmó que terminó su relación con Manuel Ibero y utilizó sus redes sociales para contar cómo vivió el final del vínculo. Sus dichos generaron un fuerte cruce, ya que él no tardó en contestarle con declaraciones igual de filosas.
La influencer decidió hablar con sus seguidores a través de un video de Get Ready With Me en TikTok, donde confesó qué fue lo que la llevó a tomar la decisión definitiva. Allí relató: “Sinceramente, lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo. El detonante fue que esta mina me diga que este pibe le dijo que teníamos una relación abierta y que hablaba. Ese fue el detonante”.
Además, aseguró que no hay posibilidad de reconciliación con su expareja: “Él piensa que vamos a volver, yo con la persona que me cagó no pienso volver ni en mil vidas, ni en veinte, ni en el siglo que viene”.
La respuesta de Manuel Ibero no tardó en llegar. A través de un posteo en sus redes, aseguró que la infidelidad no fue de su parte sino de Zoe. “Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel. Pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja”, escribió.
Finalmente, cerró su descargo con una frase contundente: “El lobo siempre será el malo si la historia la cuenta Caperucita”.
La historia de amor entre Zoe Bogach y Manuel Ibero
La relación entre Zoe Bogach y Manuel Ibero se extendió por casi dos años, un período que incluyó la participación de la joven en Gran Hermano 2024.
El vínculo comenzó poco antes de que ella ingresara a la famosa casa, cuando se conocieron a través de Instagram. Pese a la distancia y al aislamiento del reality, lograron sostener la pareja: Manuel se mantenía en contacto enviándole mensajes diarios por WhatsApp, gesto que contribuyó a reforzar la relación en medio de la exposición mediática.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario