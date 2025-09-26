Luis Caputo confesó que Estados Unidos le exigió "gobernabilidad" a cambio de "darnos una mano"

El “golpe político” denunciado por Bessent y Caputo

Por otro lado y sobre la crisis que tuvo su punto culminante el viernes de la semana pasada, cuando el dólar oficial se fue por las nubes, al igual que el riesgo país, Luis Caputo coincidió con Scott Bessent en que “eso fue un golpe político” que atribuyó a la oposición y en particular al kirchnerismo y no a errores propios de gestión financiera.

“Para que Estados Unidos diga eso, claramente fue un golpe político. En la desesperación de que la economía se está arreglando, de que la macroeconomía está en orden, ellos nunca se imaginaron eso cuando nosotros llegamos”, aseveró el ministro.

Según el titular del Palacio de Haciendo, desde la oposición “estaban queriendo hacer ese esfuerzo” de derrocar al Gobierno “y Estados Unidos lo identificó y dijo: ‘Esta gente está yendo por el camino correcto, es un aliado geopolítico importantísimo, el presidente Milei representa las ideas y los valores que nosotros queremos’, y estuvieron dispuestos a venir a darnos una mano en el corto plazo, porque ellos reconocen que la situación económica es muy sólida”, sentenció.

toto caputo 2