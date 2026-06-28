Bonos ANSES: quiénes son los jubilados que no podrán cobrar el extra de $70.000 en julio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el séptimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes quedan excluidos del beneficio por superar el tope de ingresos
Las autoridades nacionales ratificaron que el bono extraordinario de $70.000 seguirá dirigido a los sectores con menores recursos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El objetivo consiste en concentrar esta herramienta de asistencia en los beneficiarios con menor capacidad de consumo.
El criterio de asignación se basa en el nivel de ingresos previsionales de cada titular. La evaluación contempla el haber bruto que percibe cada jubilado o pensionado. ANSES determinó que los beneficiarios que superen el ingreso básico no accederán al refuerzo extraordinario. Ese valor funciona como límite para definir quiénes pueden cobrar la suma fija durante julio.
Los haberes que excedan el umbral establecido quedarán automáticamente fuera del beneficio adicional. La exclusión alcanza a todos los pasivos comprendidos dentro del SIPA que superen ese monto.
Los detalles de la reglamentación para las jubilaciones del próximo mes
Se informa que las autoridades nacionales ratificaron que el subsidio excepcional de $70.000 permanecerá estrictamente focalizado en los sectores de menores recursos de la base contributiva. Todos los pasivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban un ingreso básico superior al umbral de los $411.867,96 bruto no recibirán la acreditación de la suma fija.
Se establece que el criterio de exclusión busca centralizar las herramientas de emergencia en las categorías con menor capacidad de consumo frente a las variaciones impositivas del mercado. Aquellos titulares que cuenten con más de una prestación, como una jubilación ordinaria unificada con una pensión por viudez, también quedarán marginados del plus de emergencia.
Calendario de pagos de julio 2026 para los jubilados sin bono
ANSES difundió las fechas de pago correspondientes a los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo y que no reciben el bono extraordinario. El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Las fechas informadas para julio de 2026 son las siguientes:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6: martes 28 de julio
- DNI terminados en 7: miércoles 29 de julio
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