Bonos ANSES: quiénes son los jubilados que no podrán cobrar el extra de $70.000 en julio 2026

Los haberes que excedan el umbral establecido quedarán automáticamente fuera del beneficio adicional. La exclusión alcanza a todos los pasivos comprendidos dentro del SIPA que superen ese monto.

Los detalles de la reglamentación para las jubilaciones del próximo mes

Se informa que las autoridades nacionales ratificaron que el subsidio excepcional de $70.000 permanecerá estrictamente focalizado en los sectores de menores recursos de la base contributiva. Todos los pasivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban un ingreso básico superior al umbral de los $411.867,96 bruto no recibirán la acreditación de la suma fija.

Se establece que el criterio de exclusión busca centralizar las herramientas de emergencia en las categorías con menor capacidad de consumo frente a las variaciones impositivas del mercado. Aquellos titulares que cuenten con más de una prestación, como una jubilación ordinaria unificada con una pensión por viudez, también quedarán marginados del plus de emergencia.

Calendario de pagos de julio 2026 para los jubilados sin bono

ANSES difundió las fechas de pago correspondientes a los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo y que no reciben el bono extraordinario. El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Las fechas informadas para julio de 2026 son las siguientes: