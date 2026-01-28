El Financial Times se hizo eco del "chatarríngate": "Élite empresarial"
El medio británico se refirió a las acusaciones de proteccionismo y las descalificaciones pronunciadas por el mandatario contra los hombres de negocios, y en particular contra Paolo Rocca.
El Financial Times se hizo eco de la disputa entre Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, luego de que la licitación por los tubos para la construcción de un gasoducto que sacará el gas de Vaca Muerta para llevarlo al mundo fue otorgada a la firma india Welspun, y que el Presidente descalificara al empresario.
Según reconstruyó el diario británico, Milei arremetió contra uno de los hombres más ricos del país en medio de su ofensiva contra lo que define como una élite empresarial beneficiada por décadas de proteccionismo. El choque se desató luego de que medios locales informaran que Techint evaluaba presentar una queja antidumping tras perder una licitación frente a un competidor indio.
El episodio tuvo como disparador la oferta de Tenaris, filial de Techint, para fabricar gasoductos destinados al consorcio Southern Energy SA, encargado de construir las primeras terminales de exportación de GNL de la Argentina. La propuesta fue superada por una alternativa más barata presentada por la firma india Welspun Living Ltd.
El artículo se refiere también a los posteos de Milei contra Rocca, que evalúa iniciar una investigación por supuesto dumping contra la firma india.
"El líder de derecha se burla del ejecutivo de Techint luego de que rechazaron la oferta de la compañía por el contrato de un un oleoducto", expresa el medio.
Es que el presidente Milei publicó un duro mensaje en redes sociales refiriéndose a Rocca como "Don Chatarrín de los Tubitos CAROS", y luego con un duro mensaje en el festival libertario Derecha Fest, donde se refirió a quienes hacen "negocios turbios con el Estado".
Además, cita al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló que la oferta de Techint es "indefendible", debido a que era un 40% más cara.
Un miembro de Tenaris fue consultado por el diario del Reino Unido y negó que la supuesta oferta de 40% más caro es "incorrecta", contó que el precio final significaba un "margen prácticamente cero", y que objetivo era mantener 420 puestos de trabajo.
Para el Financial Times, el cruce expone la relación tensa de Milei con varios de los líderes empresariales más poderosos de la Argentina, en un contexto en el que las reformas de libre mercado impulsadas por el economista libertario están modificando una economía históricamente rígida.
Si bien muchas compañías respaldaron las medidas oficiales para frenar la inflación y flexibilizar los controles de capital, el diario subrayó que la eliminación de barreras arancelarias y los recortes en el gasto de obra pública golpearon de lleno a los fabricantes locales y a la industria de la construcción.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario