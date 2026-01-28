El Financial Times se hizo eco del "chatarríngate": "Élite empresarial"

El artículo se refiere también a los posteos de Milei contra Rocca, que evalúa iniciar una investigación por supuesto dumping contra la firma india.

"El líder de derecha se burla del ejecutivo de Techint luego de que rechazaron la oferta de la compañía por el contrato de un un oleoducto", expresa el medio.

Es que el presidente Milei publicó un duro mensaje en redes sociales refiriéndose a Rocca como "Don Chatarrín de los Tubitos CAROS", y luego con un duro mensaje en el festival libertario Derecha Fest, donde se refirió a quienes hacen "negocios turbios con el Estado".

milei paolo rocca



Además, cita al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló que la oferta de Techint es "indefendible", debido a que era un 40% más cara.

Un miembro de Tenaris fue consultado por el diario del Reino Unido y negó que la supuesta oferta de 40% más caro es "incorrecta", contó que el precio final significaba un "margen prácticamente cero", y que objetivo era mantener 420 puestos de trabajo.

Para el Financial Times, el cruce expone la relación tensa de Milei con varios de los líderes empresariales más poderosos de la Argentina, en un contexto en el que las reformas de libre mercado impulsadas por el economista libertario están modificando una economía históricamente rígida.

Si bien muchas compañías respaldaron las medidas oficiales para frenar la inflación y flexibilizar los controles de capital, el diario subrayó que la eliminación de barreras arancelarias y los recortes en el gasto de obra pública golpearon de lleno a los fabricantes locales y a la industria de la construcción.