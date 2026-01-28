Por qué algunos contribuyentes de CABA recibieron aumentos superiores al 100% en la Patente
Los aumentos, lejos de alcanzar a los autos de alta gama, golpean de lleno a los vehículos con más años de antigüedad y golpean así con especial fuerza a los sectores medios y medios bajos de la Ciudad.
En los últimos días comenzaron a llegar las boletas de Patente en la Ciudad de Buenos Aires y muchos vecinos se encontraron con la para nada grata sorpresa que en algunos casos incluyen aumentos de más del 100%. A esto se suma que, lejos de afectar a los sectores de mayor poder adquisitivo, por el contrario golpea con especial fuerza a los sectores medios y medios bajos.
Las subas generaron una inmediata reacción de los contribuyentes y reacciones en las redes sociales. Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad explicaron que "no hay un aumento de la alícuota sino una actualización de la valuación de algunos modelos, especialmente de autos de mayor antigüedad, debido a que los valores estaban totalmente desactualizados”.
Esta actualización se dio a partir de la decisión de cambiar la tabla que se estaba tomando como referencia de la valuación de automotores, ya que siempre se tenía en cuenta la que elabora la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), pero que se encontraba sin actualización desde hacía varios meses. Por ese motivo, AGIP decidió comenzar a usar la tabla que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).
Así, muchos vecinos de la Ciudad plantearon sus quejas en las redes sociales y se conocieron casos como, por ejemplo, el de un Chevrolet Prisma del año 2016, que pasó de pagar 34 mil pesos en diciembre a 64 mil pesos en la primera cuota de este año.
El sitio Autoblog reveló además que un Chevrolet Onix del mismo año pasó de pagar 20 mil pesos a 60 mil pesos en de un mes a otro, es decir una suba del 200%.
Además, en 2026 entró en vigencia efectiva una parte del régimen aprobado por la Legislatura porteña en 2024, que establece un esquema temporal de beneficios para determinadas tecnologías, especialmente para los vehículos híbridos, mientras que los eléctricos conservan la exención total.
De acuerdo con la información oficial de la AGIP, durante el ejercicio fiscal 2026 continúan exentos del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires:
Vehículos eléctricos, con exención del 100% del tributo.
Personas con discapacidad, incluidos los vehículos destinados a servicios de transporte.
Ex combatientes de Malvinas.
Vehículos con más de 25 años de antigüedad, que dejan de tributar.
Autos híbridos, bajo condiciones específicas según valuación fiscal y antigüedad.
