Por qué algunos contribuyentes de CABA recibieron aumentos superiores al 100% en la Patente

autos concesionaria.jpg

Además, en 2026 entró en vigencia efectiva una parte del régimen aprobado por la Legislatura porteña en 2024, que establece un esquema temporal de beneficios para determinadas tecnologías, especialmente para los vehículos híbridos, mientras que los eléctricos conservan la exención total.

De acuerdo con la información oficial de la AGIP, durante el ejercicio fiscal 2026 continúan exentos del impuesto automotor en la Ciudad de Buenos Aires:

Vehículos eléctricos , con exención del 100% del tributo.

Personas con discapacidad , incluidos los vehículos destinados a servicios de transporte.

Ex combatientes de Malvinas .

Vehículos con más de 25 años de antigüedad , que dejan de tributar.

Autos híbridos, bajo condiciones específicas según valuación fiscal y antigüedad.