El FMI vuelve a la Argentina para revisar el programa en la previa de nuevos vencimientos

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el bajo nivel de actividad económica general.

Con ese panorama, el país enfrenta el para cuatro días después del arribo de la delegación del Fondo un vencimiento con ese mismo organismo por US$803 millones; para noviembre habrá que desembolsar US$840 millones y en diciembre otros US$344 millones.