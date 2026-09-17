El FMI vuelve a la Argentina para revisar el programa en la previa de nuevos vencimientos
Se prevé que la misión técnica del organismo multilateral llegue al país el Día de la Primavera para revisar el cumplimiento de las metas acordadas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a visitar el país con una misión técnica para evaluar por tercera vez el programa económico del Gobierno Nacional, en la previa de un nuevo e importante vencimiento de deuda.
El arribo del equipo técnico del organismo se dará el próximo lunes 21 de septiembre y por parte del Poder Ejecutivo no estará presente para la evaluación el ministro Luis Caputo, quien viajará a Nueva York junto a Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los técnicos del Fondo analizarán el cumplimento de las metas por parte de la administración libertaria. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento respecto de lo pactado.
Asimismo, en lo relacionado al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de consultoras privadas indican que las reservas de la entidad presidida por Santiago Bausili se ubican por encima de la meta, alcanzando unos US$9.000 millones.
Pero las cuentas públicas aparecen como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo entre el Gobierno y el FMI: para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), y durante el primer semestre del año solo se obtuvo un 0,6% del PBI, por debajo de la meta semestral.
Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el bajo nivel de actividad económica general.
Con ese panorama, el país enfrenta el para cuatro días después del arribo de la delegación del Fondo un vencimiento con ese mismo organismo por US$803 millones; para noviembre habrá que desembolsar US$840 millones y en diciembre otros US$344 millones.
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