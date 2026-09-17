El INDEC reconoció que aumentó el desempleo: se ubicó en el nivel más alto desde 2021
Así lo refleja el informe titulado “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)”, publicado por el organismo oficial.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hizo público este jueves su informe titulado “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)”, con dos noticias particularmente preocupantes para el Gobierno Nacional, que suele jactarse de la bonanza económica y social que atraviesa el país.
El primero de ellos, que refleja una realidad que el oficialismo niega sistemáticamente, es el referido a la tasa de desempleo, que en el segundo trimestre de este año (abril-junio) subió a 7,9%, reflejando un alza significativa entre la gente que busca trabajo.
Así, al incrementarse 0,3 puntos porcentuales con relación al mismo período de 2025 y 0,1 puntos respecto de primer trimestre del corriente año, el desempleo se ubicó en el nivel más alto desde 2021.
El informe oficial también señala que, en el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,9%, mientras que la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%.
Otro dato preocupante: sigue creciendo la informalidad laboral
El segundo dato que preocupa a la población pero también al Gobierno Nacional, es el crecimiento estadísticamente significativo de la informalidad laboral, lo que incumbe a millones de personas que, por ejemplo, hoy se encuentran sin cobertura médica y aportes jubilatorios.
En efecto, la informalidad en el empleo presentó un aumento de 1,0 punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior, saltando al 45% de los asalariados. En tanto, la proporción de trabajadores por cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 puntos porcentuales (de 34,3% a 37,3%).
En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan también aumentos significativos de 1,3 y de 0,9 puntos porcentuales, y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.
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