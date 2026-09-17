El INDEC reconoció que aumentó el desempleo: se ubicó en el nivel más alto desde 2021

En efecto, la informalidad en el empleo presentó un aumento de 1,0 punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior, saltando al 45% de los asalariados. En tanto, la proporción de trabajadores por cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 puntos porcentuales (de 34,3% a 37,3%).

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan también aumentos significativos de 1,3 y de 0,9 puntos porcentuales, y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.