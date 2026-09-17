El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II para incentivar el banqueo de dólares

ARCA tomará como valederas y verdaderas las declaraciones juradas de los contribuyentes.

Sin topes patrimoniales

A diferencia de la primera versión de la ley, cuyo alcance fue limitadísimo y por tanto el Gobierno decidió enviar un segundo proyecto “complementario” al anterior, se eliminan los límites de ingresos y bienes, de manera que cualquier persona humana puede ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, abriendo la puerta de los beneficios a medianos y grandes patrimonios.

Presunción de exactitud

A partir de ahora, la ARCA estará obligada a dar por válidas las declaraciones juradas del contribuyente, y no podrá iniciar investigaciones de oficio basadas en estimaciones generales; para cuestionar una declaración, el Estado debe presentar pruebas objetivas.

"Tapón Fiscal"

El “tapón fiscal” funciona como un bloqueo que impide reclamos retroactivos por el Impuesto a las Ganancias y el IVA. Si se detecta una diferencia superior a $5 millones, el contribuyente tiene un plazo de 15 días para pagarla y mantener el beneficio.

Menos burocracia

La nueva ley elimina la obligación de reportar el patrimonio al inicio y cierre del ejercicio, y ya no es necesario justificar los consumos del período; los fondos formalizados solo se reportarán en la declaración anual de Bienes Personales.