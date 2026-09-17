El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II para incentivar el banqueo de dólares
Lo hizo durante la sesión ordinaria de este jueves, con el respaldo de 44 votos a favor (LLA, PRO, UCR y bloques provinciales) y 23 en contra.
Durante la sesión ordinaria que se lleva a cabo este jueves, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, elaborado por el Gobierno Nacional, con 44 votos a favor que fueron aportados por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques provinciales. Los 23 votos en contra fueron de Unión por la Patria (UxP) y otros bloques provinciales.
La iniciativa del Poder Ejecutivo es clave para sus políticas económicas, teniendo en cuenta que su único fin es captar los dólares que los argentinos tienen fuera del circuito financiero a través de beneficios que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, como la eliminación de topes patrimoniales para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias.
También el otorgamiento de seguridad jurídica mediante la "presunción de exactitud" y el "tapón fiscal", y la reducción de la carga burocrática para los contribuyentes que buscan formalizar sus ahorros.
Esta segunda versión de la Inocencia Fiscal fue impulsada por el oficialismo tras el fracaso de la primera ley con la misma denominación, y no solo flexibiliza las condiciones del esquema original sino que redefine la relación entre el contribuyente y el fisco al introducir incentivos de "blindaje" inéditos.
Las claves del nuevo blanqueo de dólares
La Ley Inocencia Fiscal II, convertida en ley este jueves por el Senado, busca incentivar la formalización de ahorros y la entrada de dólares al sistema financiero mediante importantes beneficios impositivos y seguridad jurídica.
Sin topes patrimoniales
A diferencia de la primera versión de la ley, cuyo alcance fue limitadísimo y por tanto el Gobierno decidió enviar un segundo proyecto “complementario” al anterior, se eliminan los límites de ingresos y bienes, de manera que cualquier persona humana puede ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, abriendo la puerta de los beneficios a medianos y grandes patrimonios.
Presunción de exactitud
A partir de ahora, la ARCA estará obligada a dar por válidas las declaraciones juradas del contribuyente, y no podrá iniciar investigaciones de oficio basadas en estimaciones generales; para cuestionar una declaración, el Estado debe presentar pruebas objetivas.
"Tapón Fiscal"
El “tapón fiscal” funciona como un bloqueo que impide reclamos retroactivos por el Impuesto a las Ganancias y el IVA. Si se detecta una diferencia superior a $5 millones, el contribuyente tiene un plazo de 15 días para pagarla y mantener el beneficio.
Menos burocracia
La nueva ley elimina la obligación de reportar el patrimonio al inicio y cierre del ejercicio, y ya no es necesario justificar los consumos del período; los fondos formalizados solo se reportarán en la declaración anual de Bienes Personales.
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