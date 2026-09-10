Para el FMI, el alza en la morosidad de los hogares no implica riesgo para el sistema financiero
La portavoz del FMI defendió el plan económico-financiero del Gobierno y evitó pronunciarse sobre la situación riesgosa que atraviesan las familias endeudadas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que el nivel de morosidad de las familias argentinas no es un riesgo para el sistema financiero y destacó la solidez del sector bancario para enfrentar la situación. Sobre lo que no se expresó es sobre el riesgo que implica para las propias familias sobreendeudadas.
Para el FMI, el alza en la morosidad de los hogares no implica riesgo para el sistema financiero
“Estamos siguiendo muy de cerca el reciente aumento de la mora por parte de los hogares y no vemos que esto sea un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Argentina”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.
En conferencia de prensa, la portavoz señaló que un nivel de mora de 8% del PIB es “una cifra baja” con relación a otros países de Latinoamérica. Asimismo, coincidió con el ministro Luis Caputo al destacar que “los bancos están bien capitalizados, tienen buena liquidez y hay regulaciones que cubren más allá del 85% de sus créditos en mora”.
Consultada sobre los últimos informes oficiales de caída en el nivel de actividad de sectores clave como la industria y el comercio, indicó que “tanto nosotros como las autoridades somos conscientes de que sería bueno que se ampliara el alcance de los beneficios” que, según su parecer, ha alcanzado el plan económico y financiero del gobierno de Javier Milei.
“Hay irregularidad en los datos con suba y baja según el periodo, pero nosotros nos centramos en las reformas y la trayectoria a largo plazo y en respaldar esa trayectoria más a largo para, como digo, ampliar el alcance de crecimiento y las oportunidades de beneficiarse de ese crecimiento”, añadió.
Tras afirmar que “todos estos elementos, a nivel de política tienen por objetivo ampliar el alcance de las ganancias de estabilización y crecimiento”, Kozack subrayó que “la prioridad fundamental para la Argentina sigue siendo reforzar todavía más su marco de políticas y su resiliencia económica”.
También remarcó que “se está trabajando para abordar los cuellos de botella en cuanto a infraestructura, los sistemas tanto del ferrocarril como de carreteras y también respaldar una predictibilidad a nivel regulatorio mayor”.
Por otro lado, dijo que “se están realizando esfuerzos para profundizar los mercados monetarios y de capitales para desarrollar mercados de financiamiento de más a largo plazo, como por ejemplo el crédito hipotecario”, lo cual “incluye continuar acumulando reservas como se está haciendo, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal que se ha creado ahora y reforzar más todavía el marco de políticas para ayudar a preparar al país para shocks futuros”, aseveró Kozack.
“Tanto las autoridades (argentinas) como el Fondo reconocen que es importante ampliar el alcance de los beneficios del crecimiento y la estabilización. Hasta la fecha, el crecimiento ha estado impulsado sobre todo por la energía, la minería y el sector agrícola”, concluyó a funcionaria del FMI.
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