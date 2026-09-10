Para el FMI, el alza en la morosidad de los hogares no implica riesgo para el sistema financiero

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Tras afirmar que “todos estos elementos, a nivel de política tienen por objetivo ampliar el alcance de las ganancias de estabilización y crecimiento”, Kozack subrayó que “la prioridad fundamental para la Argentina sigue siendo reforzar todavía más su marco de políticas y su resiliencia económica”.

También remarcó que “se está trabajando para abordar los cuellos de botella en cuanto a infraestructura, los sistemas tanto del ferrocarril como de carreteras y también respaldar una predictibilidad a nivel regulatorio mayor”.

Por otro lado, dijo que “se están realizando esfuerzos para profundizar los mercados monetarios y de capitales para desarrollar mercados de financiamiento de más a largo plazo, como por ejemplo el crédito hipotecario”, lo cual “incluye continuar acumulando reservas como se está haciendo, seguir reduciendo los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal que se ha creado ahora y reforzar más todavía el marco de políticas para ayudar a preparar al país para shocks futuros”, aseveró Kozack.

“Tanto las autoridades (argentinas) como el Fondo reconocen que es importante ampliar el alcance de los beneficios del crecimiento y la estabilización. Hasta la fecha, el crecimiento ha estado impulsado sobre todo por la energía, la minería y el sector agrícola”, concluyó a funcionaria del FMI.