El Gobierno firmó el DNU 1103/2026 y Buenos Aires encara una semana extra corta por tres feriados seguidos
La próxima semana el país se paralizará ante la llegada del papa León XIV y el territorio más beneficiado es la provincia de Buenos Aires.
Se acerca la visita del papa León XIV y la expectativa del país es altísima. Por ello, oportunamente el Gobierno aprobó el DNU 1103/2026 con el fin de otorgar los feriados correspondientes para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de la presencia del máximo líder de la Iglesia Católica.
En este sentido, el territorio más beneficiado es la provincia de Buenos Aires que, además de gozar del feriado nacional el lunes 9 de noviembre, también tendrá su propio feriado el miércoles 11, dado que el sumo pontífice pisará terreno bonaerense, donde será recibido por el gobernador Axel Kicillof.
No obstante, la ciudad de Luján también tendrá jornada no laborable el martes 10, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba sí contarán con feriado y cese de actividades para todos. De esta manera, Luján tendrá tres días corridos de descanso, mientras que el resto del territorio bonaerense descansará el lunes 9 y miércoles 11.
Los detalles del DNU 1103/2026 del Gobierno que deja a Buenos Aires con una semana extra corta
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de interés nacional la visita oficial a la REPÚBLICA ARGENTINA de Su Santidad el Papa LEÓN XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita.
ARTÍCULO 2°.- Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como feriado el día martes 10 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de CÓRDOBA y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 4°.- Establécese como feriado el día miércoles 11 de noviembre de 2026, exclusivamente en el ámbito de la Provincia de BUENOS AIRES, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa LEÓN XIV.
ARTÍCULO 5o.- Créase, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA "VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV", que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella.
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