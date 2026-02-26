El Gobierno logró la media sanción en el Senado a la reforma de la Ley de Glaciares

Los nuevos árbitros del hielo

Para operativizar este cambio, el proyecto delega la responsabilidad técnica en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Este organismo será el encargado de confeccionar un renovado Inventario Nacional de Glaciares, donde deberá individualizar cada formación y certificar su relevancia hídrica.

Sin embargo, el dato político relevante es la designación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y coordinadora del proceso, lo que subraya la intención del Gobierno de alinear la conservación con las necesidades de la matriz productiva y energética.

¿Qué se podrá hacer en las montañas?

A pesar de la apertura, el texto mantiene un catálogo estricto de restricciones para las zonas que permanezcan bajo protección:

Actividades prohibidas: Continúa el veto total a la exploración y explotación de minería e hidrocarburos, la instalación de infraestructura industrial y la liberación de sustancias contaminantes en áreas protegidas.

Actividades permitidas: Se limitarán exclusivamente a la investigación científica, operativos de rescate y la práctica de deportes no motorizados, como el andinismo y la escalada.

Con este proyecto, el Gobierno intenta saldar una deuda histórica de "claridad jurídica" reclamada por el sector minero, aunque la iniciativa ya despierta señales de alerta en las organizaciones ambientales, que ven en la "función hídrica comprobable" una ventana para la degradación de ecosistemas críticos de alta montaña.