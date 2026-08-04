El Gobierno aprobó cinco nuevos proyectos del RIGI para minería, gas y litio
Las inversiones se distribuirán entre San Juan, Catamarca, Salta y Vaca Muerta, con impacto en la producción, el empleo y las ventas al exterior.
El Gobierno anunció la aprobación de cinco nuevos proyectos en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vinculados a los sectores de minería, energía y litio, que implican inversiones por más de 14.000 millones de dólares y apuntan a impulsar la producción, las exportaciones y la generación de empleo en distintas regiones del país.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier sostuvo que "el régimen de grandes inversiones sigue sumando inversiones clave en la Argentina" y destacó que "la semana pasada se aprobaron cinco nuevos proyectos RIGI, dando un fuerte impulso para el litio, el gas y la minería".
El proyecto de mayor magnitud es Vicuña, en la provincia de San Juan, impulsado por las empresas BHP y Lundin para la extracción de cobre, oro y plata. La iniciativa prevé una inversión superior a USD 9.700 millones, exportaciones estimadas en USD 2.600 millones anuales y la creación de 31.700 puestos de trabajo.
En el sector energético, Pampa Energía destinará USD 2.700 millones para construir una nueva planta de fertilizantes, que demandará 3.500 empleos durante su ejecución y aportará más de USD 800 millones anuales en divisas. En tanto, Compañía MEGA invertirá USD 360 millones para ampliar su capacidad de producción de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, un proyecto que generará 800 puestos de trabajo y exportaciones por USD 190 millones al año.
Los otros dos proyectos corresponden al sector del litio. LIEX invertirá USD 709 millones en el Salar Tres Quebradas, en Catamarca, para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generar más de 4.400 empleos. A su vez, la empresa surcoreana POSCO avanzará con la segunda etapa de Sal de Oro, entre Salta y Catamarca, mediante una inversión de USD 547 millones, destinada a producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Ravier también realizó un balance del régimen y señaló que actualmente el RIGI cuenta con 21 proyectos oficialmente aprobados, que representan inversiones por USD 46.700 millones y la creación de 95.158 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Además, explicó que la ampliación de Compañía MEGA y la planta de fertilizantes de Pampa Energía ya recibieron el visto bueno del Comité Evaluador y solo resta la publicación de las resoluciones para su oficialización.
En ese sentido, afirmó que, una vez completado ese trámite, el número de proyectos aprobados ascenderá a 23, con inversiones comprometidas por USD 49.000 millones. Asimismo, indicó que existen otras iniciativas en evaluación que podrían sumar USD 100.000 millones adicionales y más de 100.000 puestos de trabajo.
Por último, el vocero remarcó que el potencial total del régimen asciende a USD 148.000 millones en inversiones y la generación de 198.000 empleos en todo el país.
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