El Gobierno aprobó cinco nuevos proyectos del RIGI para minería, gas y litio

Ravier también realizó un balance del régimen y señaló que actualmente el RIGI cuenta con 21 proyectos oficialmente aprobados, que representan inversiones por USD 46.700 millones y la creación de 95.158 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Además, explicó que la ampliación de Compañía MEGA y la planta de fertilizantes de Pampa Energía ya recibieron el visto bueno del Comité Evaluador y solo resta la publicación de las resoluciones para su oficialización.

En ese sentido, afirmó que, una vez completado ese trámite, el número de proyectos aprobados ascenderá a 23, con inversiones comprometidas por USD 49.000 millones. Asimismo, indicó que existen otras iniciativas en evaluación que podrían sumar USD 100.000 millones adicionales y más de 100.000 puestos de trabajo.

Por último, el vocero remarcó que el potencial total del régimen asciende a USD 148.000 millones en inversiones y la generación de 198.000 empleos en todo el país.