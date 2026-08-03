Una nueva encuesta golpea al Gobierno de Milei: más del 60% votaría por un cambio en 2027
El estudio de Zuban Córdoba y Asociados registró un 65,3% de desaprobación de la gestión presidencial y un 61,9% que se inclinaría por una alternativa al oficialismo en las próximas elecciones.
El escenario político de Javier Milei volvió a quedar bajo presión a partir de una nueva encuesta que refleja un fuerte nivel de desaprobación hacia su Gobierno y una percepción mayoritariamente negativa sobre el rumbo que atraviesa la Argentina. El relevamiento realizado por Zuban Córdoba y Asociados mostró que el 65,3% de los consultados desaprueba la gestión nacional, mientras que apenas el 33,4% manifestó una evaluación favorable.
El trabajo también expone dificultades para el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Ante la posibilidad de elegir entre continuidad y cambio, el 61,9% de los encuestados aseguró que optaría por una modificación del signo político en el Gobierno, mientras que el 33,4% expresó su respaldo a la continuidad de la actual administración.
La encuesta plantea así un contraste con el diagnóstico que Milei sostiene públicamente sobre la situación económica y el resultado de su gestión. Mientras el Presidente insiste en que el país se encuentra en una condición mejor que al inicio de su mandato, una mayoría de los consultados asegura percibir un deterioro en su situación personal.
Cifras clave: situación económica y proyección hacia 2027
De acuerdo con el estudio, el 53,9% afirmó estar peor económicamente que cuando comenzó el Gobierno de La Libertad Avanza. Otro 14,4% sostuvo que continúa igual de mal, mientras que solamente el 13,2% manifestó haber mejorado su situación. El resultado ubica al bolsillo de los ciudadanos como uno de los principales factores detrás de la evaluación negativa del oficialismo.
La percepción sobre el rumbo general del país también aparece como una señal de alerta. El 64% de los participantes considera que la Argentina avanza en la dirección incorrecta, frente a un 30% que entiende que el camino elegido es el adecuado. Estos números refuerzan la distancia entre el discurso oficial y la valoración expresada por una mayoría de los encuestados.
La imagen personal del Presidente tampoco escapa al deterioro registrado en el relevamiento. Según los resultados difundidos, la imagen negativa de Milei alcanza el 61,3%, mientras que la positiva se ubica en 33,4%. De esta manera, el mandatario conserva un núcleo de apoyo significativo, pero enfrenta al mismo tiempo un nivel de rechazo superior al respaldo que recibe.
El dato adquiere especial relevancia porque se produce mientras el Gobierno intenta consolidar su proyecto político y preparar el terreno para las elecciones de 2027. Aunque todavía falta más de un año para la elección presidencial, las mediciones de opinión comienzan a ser utilizadas como una referencia sobre el escenario que podría enfrentar el oficialismo.
Escenario por fuerzas políticas
La encuesta también relevó las preferencias de los ciudadanos entre los principales espacios políticos. El peronismo aparece en el primer lugar dentro de las distintas alternativas planteadas, con niveles que oscilan entre el 31,3% y el 35,3%, dependiendo de la configuración utilizada para la consulta. La Libertad Avanza se ubica detrás, con registros que van del 28% al 33,8%.
El PRO, por su parte, alcanza el 17,3% en las opciones relevadas, mientras que el Frente de Izquierda presenta porcentajes que se ubican entre el 4,4% y el 6,6%. Los números muestran un escenario competitivo y todavía abierto, aunque con una señal particularmente desfavorable para el oficialismo: una parte importante de quienes hoy evalúan negativamente al Gobierno también expresa predisposición a buscar una alternativa en 2027.
El resultado debe interpretarse dentro de un escenario político que todavía puede experimentar modificaciones importantes antes de la elección presidencial. Las candidaturas, las alianzas y la evolución de la situación económica pueden alterar las preferencias de los votantes durante los próximos meses.
Sin embargo, el relevamiento funciona como una fotografía del momento y expone un conjunto de indicadores que el Gobierno deberá seguir de cerca. La desaprobación de la gestión supera el 65%, la imagen negativa del Presidente se mantiene por encima del 60% y casi dos tercios de los consultados consideran que el país transita por un camino equivocado.
A esto se suma el dato económico más sensible: más de la mitad de los encuestados afirma estar peor que al comienzo de la gestión libertaria. La diferencia entre esta percepción y el diagnóstico optimista que Milei sostiene en sus apariciones públicas constituye uno de los principales desafíos políticos para el oficialismo. La medición no permite anticipar por sí sola el resultado de las elecciones de 2027, pero sí refleja un escenario de desgaste en la imagen del Gobierno y un nivel elevado de demanda de cambio.
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