El Gobierno firmó un bono de $100.000 para titulares de planes sociales que son celíacos
El Gobierno de Santiago del Estero anunció un bono extraordinario para personas celíacas que cobren planes sociales. El monto se pagará en dos tramos.
El Gobierno de la provincia de Santiago del Estero confirmó la entrega de un importante bono extraordinario destinado a los titulares de planes sociales que padezcan celiaquía. Esta nueva medida busca brindar un alivio económico adicional para este sector vulnerable durante los meses de junio y julio.
Detalles del bono para celíacos en Santiago del Estero
Además de los beneficios anunciados para los trabajadores estatales, el Ejecutivo provincial oficializó ayudas económicas destinadas a los sectores sociales que requieren mayor contención.
En este marco, se determinó que las personas que perciben la asistencia para celíacos y los titulares de tarjetas sociales cobrarán un bono total de $100.000. La modalidad de pago se estructuró de la siguiente manera:
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El beneficio extraordinario será abonado en dos cuotas iguales de $50.000 cada una.
Las acreditaciones de estos montos se realizarán exactamente en las mismas fechas en que habitualmente se efectúan los pagos de dichas asignaciones.
Otros beneficios otorgados por el Gobierno
El anuncio general, detallado por el gobernador Elías Suárez, también incluyó refuerzos de ingresos sumamente significativos para diferentes áreas de la provincia.
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Los beneficiarios de planes sociales de emergencia provinciales recibirán un bono extraordinario de $160.000.
Este monto para planes de emergencia será abonado en dos cuotas de $80.000, cobrando una durante el mes de junio y la otra en julio.
Por su parte, los empleados de la Administración Pública Provincial accederán al cobro de su medio aguinaldo y percibirán, además, dos bonos aguinaldo de $600.000 cada uno.
La primera cuota del refuerzo para estatales de Santiago del Estero se abonará el 23 de junio, mientras que la segunda cuota impactará el 23 de julio.
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