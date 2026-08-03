El Gobierno firmó un bono de $100.000 para titulares de planes sociales que son celíacos

Los beneficiarios de planes sociales de emergencia provinciales recibirán un bono extraordinario de $160.000.

Este monto para planes de emergencia será abonado en dos cuotas de $80.000, cobrando una durante el mes de junio y la otra en julio.

Por su parte, los empleados de la Administración Pública Provincial accederán al cobro de su medio aguinaldo y percibirán, además, dos bonos aguinaldo de $600.000 cada uno.