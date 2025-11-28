El Gobierno autorizó a otra aerolínea a ofrecer vuelos entre Perú y siete ciudades argentinas

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su política de cielos abiertos y autorizó este viernes a una nueva aerolínea a ofrecer vuelos regulares entre Cusco, en Perú, y siete ciudades en la Argentina. Así quedó plasmado en la Disposición 43/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario de Transporte Aéreo de la Nación, Hernán Adrián Gómez.