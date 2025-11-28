MinutoUno

El Gobierno autorizó a otra aerolínea a ofrecer vuelos entre Perú y siete ciudades argentinas

La decisión habilitó también a LATAM Airlines Perú a ejercer derechos de tráfico hacia Estados Unidos, Brasil y el Caribe desde la Argentina.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su política de cielos abiertos y autorizó este viernes a una nueva aerolínea a ofrecer vuelos regulares entre Cusco, en Perú, y siete ciudades en la Argentina. Así quedó plasmado en la Disposición 43/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario de Transporte Aéreo de la Nación, Hernán Adrián Gómez.

Allí se otorgó a LATAM Airlines Perú la autorización formal para explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga en una variada red de rutas que conectan Lima y Cusco con Buenos Aires y siete ciudades del interior argentino. La Disposición habilita además a la compañía a ejercer derechos de tráfico hacia Estados Unidos, Brasil y el Caribe desde territorio argentino.

La autorización desglosa dos ejes de operación. El primero abarca la conexión tradicional desde el hub de Lima (LIM) hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y Tucumán, todas rutas que ya opera o, como en el último caso, que inaugurará en diciembre. Pero también se suman Puerto Iguazú y Neuquén.

El segundo eje introduce la habilitación inédita para vuelos directos desde Cusco (CUZ) hacia los mismos siete destinos del interior argentino (Iguazú, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba, Tucumán y Neuquén), lo que permitiría técnicamente el flujo de turismo receptivo sin pasar por la capital peruana ni por Buenos Aires.

Además se facultó a LATAM Perú a comercializar tramos que continúen desde Argentina hacia "puntos más allá". La lista de destinos autorizados para operar bajo esta modalidad incluye:

  • Estados Unidos: Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco y Orlando.
  • Brasil: Sao Paulo y Río de Janeiro.
  • Caribe: Punta Cana y Santo Domingo.

Esta estructura regulatoria permite a la aerolínea captar tráfico entre Argentina y estos terceros países utilizando a Lima como hub intermedio o mediante continuaciones de vuelo.

Disposición 43/2025:

