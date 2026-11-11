El Gobierno avala paritarias de 80% y bono de $3.340.000 a trabajadores que perdieron salario desde 2024

El fin del conflicto sindical y los próximos pasos

Con la firma formal del convenio, las partes dieron por terminada la conciliación obligatoria, permitiendo que los obreros retomen de inmediato sus tareas habituales. "No nos conformamos del todo, pero hemos resuelto mínimamente el reclamo", admitió Maraz sobre el cierre del conflicto que mantenía totalmente paralizada a la siderúrgica.

Durante los próximos meses, las partes mantendrán mesas de diálogo permanente para resolver otras problemáticas urgentes que quedaron pendientes de resolución, vinculadas principalmente a la liquidación de dos turnos, las tan ansiadas recategorizaciones del personal y los premios fijos por presentismo.