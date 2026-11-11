El Gobierno avala paritarias de 80% y bono de $3.340.000 a trabajadores que perdieron salario desde 2024
La UOM y la siderúrgica Zapla cerraron un acuerdo histórico en Jujuy que incluye un súper bono y un aumento del 80% para saldar las deudas salariales.
Tras cuatro días de intensas medidas de fuerza, el gremio metalúrgico de la UOM y las autoridades de la siderúrgica Zapla firmaron un convenio clave. El pacto garantiza un aumento que busca compensar la profunda pérdida salarial que sufrieron los operarios de la planta ubicada en Palpalá y un bono importante.
Cómo se pagará el bono y el esquema de recomposición salarial
El foco principal de las negociaciones estuvo centrado en regularizar la inmensa deuda acumulada por la falta de actualizaciones desde el año 2024. Según detalló Sebastián Maraz, secretario general de la UOM Regional Jujuy-Salta, la empresa patronal se comprometió a abonar una suma fija de $3.340.000 para el 80% de los trabajadores afectados.
Este abultado monto será liquidado fraccionadamente en unas 20 cuotas progresivas, lo que permitirá saldar la deuda de manera escalonada. Para el resto de la plantilla laboral, el pago compensatorio se ejecutará de forma directamente proporcional.
En cuanto a la actualización paritaria pura, el pacto homologado establece un incremento del 68,2% de carácter remunerativo. A esta base se le sumará un 6% pactado para el período entre agosto y noviembre, y otro 6% acumulativo mensual. Gracias a este esquema diseñado por el gremio y la compañía, el reajuste global superará el 80% hacia fin de año. Estos valores se incorporarán a la tabla general salarial a partir del 1° de enero.
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El fin del conflicto sindical y los próximos pasos
Con la firma formal del convenio, las partes dieron por terminada la conciliación obligatoria, permitiendo que los obreros retomen de inmediato sus tareas habituales. "No nos conformamos del todo, pero hemos resuelto mínimamente el reclamo", admitió Maraz sobre el cierre del conflicto que mantenía totalmente paralizada a la siderúrgica.
Durante los próximos meses, las partes mantendrán mesas de diálogo permanente para resolver otras problemáticas urgentes que quedaron pendientes de resolución, vinculadas principalmente a la liquidación de dos turnos, las tan ansiadas recategorizaciones del personal y los premios fijos por presentismo.
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