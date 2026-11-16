Cerró una histórica fábrica de Durlock en Río Negro tras 120 años y despidió a sus últimos trabajadores

El proceso de reducción de personal se había iniciado antes del cierre definitivo, algunas desvinculaciones se concretaron mediante acuerdos con los trabajadores, mientras que las últimas notificaciones terminaron de confirmar el cese de las actividades y profundizaron la preocupación por el futuro de las instalaciones.

El contraste con la producción minera en Río Negro

Según datos de la Secretaría de Minería de la provincia, durante 2025 la extracción bruta de yeso en la provincia alcanzó las 466.652 toneladas, un crecimiento del 107,3% respecto del año anterior. En tanto, el procesamiento llegó a las 502.875 toneladas, con una suba del 38,1%.

Sin embargo, el crecimiento de esos indicadores no se tradujo en la continuidad industrial de la histórica planta de Stefenelli. La demanda de yeso está estrechamente vinculada con el movimiento de la construcción, una actividad que todavía no muestra señales claras de recuperación, especialmente en el segmento de las obras particulares.

Tras el retiro de los últimos materiales almacenados, las instalaciones quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes. Esta situación deja abierta la posibilidad de una eventual reactivación durante 2027, aunque hasta el momento no existe ningún anuncio empresarial que confirme una reapertura.