El Gobierno avala paritarias de trabajadores en blanco del 499/23 que cobrarán $5.118.557 antes de Navidad
SMATA y ACARA cerraron nuevas paritarias con básicos que superan los 2 millones. Los empleados de concesionarias tendrán subas y extras antes de fin de año.
Las nuevas paritarias acordadas entre el sindicato SMATA y la cámara ACARA establecen un fuerte incremento para los empleados de concesionarias. La actualización salarial del convenio 499/23 abarca los últimos tres meses del año, garantizando ingresos millonarios antes de Navidad para las categorías más altas con antigüedad y zona desfavorable.
El impacto del convenio en el salario y adicionales
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El entendimiento sellado entre las partes, con aval del Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei, fija un piso muy alto para los puestos jerárquicos. La categoría de Especialista Múltiple Superior en Servicios y Administrativo Múltiple Especializado alcanzará un sueldo básico de $2.146.145,85. Sin embargo, la cifra final se dispara exponencialmente al sumar los suplementos contemplados en el acuerdo laboral.
La trayectoria tiene un reconocimiento progresivo que alcanza un tope del 39% adicional para quienes acrediten 26 años de servicio (sumando $836.996,88 al básico). A esto se le acopla un diferencial del 20% por zona patagónica para los trabajadores del sur del país, lo que inyecta otros $429.229,17 a la liquidación.
De esta manera, el salario bruto mensual máximo asciende a $3.412.371,90. Si a esta cifra récord se le suma la liquidación del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) correspondiente a diciembre, equivalente a la mitad de la mejor remuneración ($1.706.185,95), un trabajador con máxima antigüedad y radicación sureña percibirá un total de $5.118.557,85 en vísperas de Navidad.
Por su parte, los puestos iniciales como Ayudante en Servicios y Maestranza partirán desde los $1.334.285,22, con la garantía de que el acuerdo ya se encuentra operativo de forma inmediata conforme al Código Civil y Comercial de la Nación, a la espera de su homologación formal.
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