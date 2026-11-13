El Gobierno avala paritarias de trabajadores en blanco del 499/23 que cobrarán $5.118.557 antes de Navidad

El entendimiento sellado entre las partes, con aval del Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei, fija un piso muy alto para los puestos jerárquicos. La categoría de Especialista Múltiple Superior en Servicios y Administrativo Múltiple Especializado alcanzará un sueldo básico de $2.146.145,85. Sin embargo, la cifra final se dispara exponencialmente al sumar los suplementos contemplados en el acuerdo laboral.