La película que el Gobierno no ve: una cola interminable por un puesto de trabajo en Córdoba

Captura de video.

Munidos de sus respectivos CV y de una esperanza todavía intacta, los postulantes se ubicaron en fila desde el sector de la Catedral hacia las calles 25 de Mayo y Rivadavia, alcanzando la avenida Emilio Olmos.

Y eran tantos que, para agilizar el trámite de recepción de antecedentes laborales y académicos, la empresa habilitó un código QR mediante el cual los interesados podían cargar sus datos de manera digital y más o menos rápidamente, con el objetivo de descongestionar la zona.

Una escena que, como es sabido, se repite tanto en Buenos Aires como en la mayoría de las ciudades y localidades del país donde el trabajo formal escasea más y más, día tras día. Mal que le pese a Sturzenegger y a los funcionarios nacionales que repiten como loros que el anarcocapitalismo es maravilloso.