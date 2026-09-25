La película que el Gobierno no ve: una cola interminable por un puesto de trabajo en Córdoba
Cientos de personas conformaron una cola internamible en el centro de Córdoba capital para entregar currículums tras una convocatoria por redes sociales.
Este viernes, Federico Sturzenegger estuvo en Córdoba y además de defender con uñas y dientes en plan de ajuste anarcocapitalista -que tiene en él a uno de sus ideólogos- en un discurso que brindó en la Cámara de Comercio de la capital, negó ante los medios que hubiera aumentado la desocupación; al contrario, habló de la creación de 500.000 nuevos empleos durante lo que va de la era Milei.
Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado hacía esas afirmaciones, cientos de personas hacían una interminable cola en los alrededores de la Plaza San Martín, en pleno centro de la principal ciudad de la provincia mediterránea.
Pero la cola de más de cinco cuadras no era para ingresar a algún espectáculo gratuito sino para una razón mucho más importante: las personas estaban ahí para entregar sus currículums a una convocatoria laboral.
Entre los aspirantes a conseguir un trabajo había jóvenes, adultos, trabajadores informales y hasta profesionales universitarios, según dan cuenta medios locales, ya que la propuesta requería distintos perfiles.
Con concreto, los puestos a cubrir eran vigiladores, operarios de limpieza, personal de depósito, vendedores y empleados para call center, convocados a través de redes sociales por el Grupo Consultores de Empresas, que instaló un puesto de recepción frente al Cabildo y la Catedral cordobesa.
Munidos de sus respectivos CV y de una esperanza todavía intacta, los postulantes se ubicaron en fila desde el sector de la Catedral hacia las calles 25 de Mayo y Rivadavia, alcanzando la avenida Emilio Olmos.
Y eran tantos que, para agilizar el trámite de recepción de antecedentes laborales y académicos, la empresa habilitó un código QR mediante el cual los interesados podían cargar sus datos de manera digital y más o menos rápidamente, con el objetivo de descongestionar la zona.
Una escena que, como es sabido, se repite tanto en Buenos Aires como en la mayoría de las ciudades y localidades del país donde el trabajo formal escasea más y más, día tras día. Mal que le pese a Sturzenegger y a los funcionarios nacionales que repiten como loros que el anarcocapitalismo es maravilloso.
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