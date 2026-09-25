El Gobierno porteño acordó y se realizará la Marcha del Orgullo un día antes de la llegada del papa León XIV

"Hay un calendario bastante extenso e intensivo", convino el legislador, lo que plantea una dificultad para modificar la fecha, que era lo que deseaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.

Ocurre que el papa León XIV hará su primera visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, pero el Gobierno porteño adelantó la "veda" para otros eventos masivos en las calles de la Ciudad.

En la Resolución Conjunta No 1/SECMU/26 de las secretarías porteñas de Transporte, Seguridad y Mantenimiento Urbano se estableció que "durante el período comprendido entre el 6 de noviembre y 13 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive, no se autorizará la realización de eventos, diversiones o actos en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La palabra de la Iglesia: "Depende de Ciudad"

A propósito de la polémica el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó esta semana que "hay diálogo para que la marcha LGBT se haga igual, pero depende de Ciudad", si prospera o no la logística.

"Yo estuve en contacto con algunos referentes de la organización de la marcha del colectivo LGTB donde yo les planteaba que indudablemente no es una cuestión que tenga que ver directamente con nosotros, con la Iglesia, sino con la logística que planteaba el Gobierno de la Ciudad, que no tenía el recurso ni la infraestructura para sostener dos eventos tan masivos en tan pocas horas de diferencia", explicó el Arzobispo en declaraciones al programa "BT China".

Ahora, de la resolución que lleva la firma de los secretarios Juan Ignacio Salari (Mantenimiento Urbano), Guillermo Krantzer (Transporte) y Maximiliano Hernán Piñeiro (Seguridad), quedó sólo el papel picado.