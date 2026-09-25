El Gobierno porteño acordó y se realizará la Marcha del Orgullo un día antes de la llegada del papa León XIV
El gobierno que encabeza Jorge Macri había ordenado la suspensión del evento de la comunidad LGBT por la visita papal, pero desde la Iglesia no pusieron trabas.
La edición número 35 de la Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre próximo en la Ciudad de Buenos Aires, contra todo pronóstico y a pesar del calendario cargado por cuestiones organizativas devenidas de la visita del papa León XIV, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, es decir, un día después.
"Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización", confirmaron este viernes en X desde la Comisión Organizadora del evento.
"El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos. Nos vemos en las calles este 7N", celebraron.
Por qué el Gobierno porteño planteó modificar la fecha de la Marcha del Orgullo
La Marcha del Orgullo fue convocada para el 7 de noviembre con el microcentro porteño como escenario, pero a nivel nacional habrá eventos similares, desde el primer sábado de octubre, en Rosario, hasta fines de diciembre, en Mendoza.
A propósito de la polémica el diputado nacional Esteban Paulón explicó que el evento convoca a 1.5 millones de personas cada año y que se empieza a organizar en mayo con una "logística compleja".
"Hay un calendario bastante extenso e intensivo", convino el legislador, lo que plantea una dificultad para modificar la fecha, que era lo que deseaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.
Ocurre que el papa León XIV hará su primera visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, pero el Gobierno porteño adelantó la "veda" para otros eventos masivos en las calles de la Ciudad.
En la Resolución Conjunta No 1/SECMU/26 de las secretarías porteñas de Transporte, Seguridad y Mantenimiento Urbano se estableció que "durante el período comprendido entre el 6 de noviembre y 13 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive, no se autorizará la realización de eventos, diversiones o actos en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
La palabra de la Iglesia: "Depende de Ciudad"
A propósito de la polémica el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó esta semana que "hay diálogo para que la marcha LGBT se haga igual, pero depende de Ciudad", si prospera o no la logística.
"Yo estuve en contacto con algunos referentes de la organización de la marcha del colectivo LGTB donde yo les planteaba que indudablemente no es una cuestión que tenga que ver directamente con nosotros, con la Iglesia, sino con la logística que planteaba el Gobierno de la Ciudad, que no tenía el recurso ni la infraestructura para sostener dos eventos tan masivos en tan pocas horas de diferencia", explicó el Arzobispo en declaraciones al programa "BT China".
Ahora, de la resolución que lleva la firma de los secretarios Juan Ignacio Salari (Mantenimiento Urbano), Guillermo Krantzer (Transporte) y Maximiliano Hernán Piñeiro (Seguridad), quedó sólo el papel picado.
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