El Gobierno de CABA informó qué autos no pagarán patente en 2027
Jorge Macri anunció un histórico alivio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y confirmó qué vehículos quedarán exentos del pago de la patente en 2027.
El Gobierno porteño anunció una histórica reforma impositiva que beneficiará a miles de conductores. A partir del próximo año, se ampliará la exención por antigüedad del impuesto a la patente, permitiendo que todos los rodados con más de veinte años dejen de tributar de manera definitiva en el distrito.
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Qué vehículos no pagarán el impuesto a las patentes en la Ciudad
En el marco de la presentación del Presupuesto 2027, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, oficializó una medida sin precedentes que beneficiará de forma directa a 152.000 autos, los cuales dejarán de tributar gracias a la modificación del esquema de antigüedad:
- Autos con más de 20 años de antigüedad: la exención que antes regía únicamente a partir de los 25 años ahora alcanzará a los vehículos fabricados hasta 2006 o 2007 (como el clásico Chevrolet Corsa modelo 2006, que actualmente abona $14.700 bimestrales y pasará a pagar cero pesos).
- Vehículos 100% eléctricos: continuarán totalmente exentos del pago del gravamen para promover la movilidad sustentable y reducir la contaminación ambiental y sonora.
- Modelos híbridos: conservarán el esquema vigente, con exención total del 100% durante los dos primeros años de uso y un régimen progresivo a partir del tercer año hasta completar la alícuota en el sexto año.
Cómo impactará el alivio fiscal en el parque automotor porteño
La iniciativa alcanzará a un universo total de 1.630.000 vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, garantizando que ningún vecino pague más que este año:
- El 50% del parque automotor (824.000 rodados): pagará menos patente que en 2026 gracias a una marcada reducción de alícuotas en todos los tramos. Por ejemplo, un Fiat Cronos 2020 bajará de $110.900 a $56.800 (49% de rebaja), un Renault Kwid 2025 pasará de $134.300 a $72.000 (46% menos) y un Peugeot 208 2023 se reducirá de $136.500 a $87.800 (35% de alivio).
- El 40% (654.000 rodados): abonará exactamente el mismo monto nominal devengado durante el ejercicio actual, como el caso de un Volkswagen Gol 2014 que mantendrá su cuota bimestral fija de $17.600.
- El 10% restante (152.000 rodados): quedará 100% liberado de la obligación tributaria por haber cumplido dos décadas de antigüedad.
Desde el Ejecutivo porteño destacaron que la decisión de bajar la presión fiscal es viable gracias al ahorro obtenido tras achicar estructuras administrativas, renegociar contratos de concesiones y disolver fondos fiduciarios ineficientes.
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