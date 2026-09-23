La OCDE volvió a recortar sus proyecciones de crecimiento para este año en la Argentina

Potencialmente, reducirá "la producción agrícola en las economías más expuestas de América Latina, África y la región de Asia-Pacífico", advirtió el organismo.

De acuerdo con la OCDE, pese al impacto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la economía global mostraría una resistencia superior a las expectativas. Según estimaciones de la OCDE, el amortiguador fiscal aplicado a las tarifas energéticas y la fuerte tracción de las inversiones en inteligencia artificial compensarán parcialmente los shocks externos, aunque advirtió por la elevada volatilidad.

De esta manera, y a contramano de lo que sucede con la Argentina la OCDE mejoró levemente su proyección para la economía global en 2026. En su informe trimestral, el organismo internacional incrementó en una décima su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, fijándola en un 2,9%. "El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, pero se ha mantenido resiliente", indicó la institución con sede en París.

El pronóstico de 2,9% de crecimiento para la economía mundial es una desaceleración respecto al año pasado (3,4%), atribuido a la energía más cara y a los precios más altos que merman el poder adquisitivo.

Como factores de resistencia, destaca "las medidas discrecionales de apoyo gubernamental, el uso parcial de materias primas sustitutivas (como el carbón), el aumento de la oferta no procedente de las economías del Golfo y las retiradas de las reservas de petróleo". Además, la OCDE subrayó "el dinamismo persistente de las actividades relacionadas con la inteligencia artificial".

De esta manera, el crecimiento alcanzaría el 3% en 2027 (-0,1%) gracias a una relajación gradual de los precios de los combustibles y a una baja de la inflación. La inflación se desaceleraría, según la OCDE, impulsado por un aumento de las tasas de interés de el Banco Central Europeo (BCE) en la zona euro y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, no todo es color de rosas: la OCDE evita el optimismo desmedido, debido a que las perspectivas globales siguen dependiendo de la evolución del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciado a fines de febrero.

En ese marco, la OCDE revisó al alza sus perspectivas para Estados Unidos (2,2% en 2026 y 2,1% en 2027), mientras prevé que China experimente una desaceleración al 4,5% este año y luego al 4,2% en el año entrante. Según el informe, la zona euro se mantendrá firme en 2026 (1,0%, +0,2 puntos porcentuales), impulsada especialmente por Alemania (1,1%, +0,4 puntos porcentuales).