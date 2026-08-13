Tarifazo: el Gobierno explica cómo reclamar un aumento impagable de luz
Ante el último tarifazo en el servicio eléctrico, el Gobierno nacional detalló los pasos para reclamar si te llegó un aumento de luz injustificado o excesivo.
Tras el reciente tarifazo, los usuarios del servicio eléctrico pueden enfrentar subas desproporcionadas en sus facturas. En el sitio del Gobierno nacional, a través del actual ENReGE (ex ENRE), hay un documento de 2023 donde explica detalladamente cuándo corresponde iniciar un reclamo formal por un incremento que resulta impagable.
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¿Cuándo no se puede objetar el aumento de la factura?
El organismo recuerda que no siempre corresponde objetar la liquidación. Existen situaciones donde el incremento está debidamente justificado, tales como:
- Una actualización tarifaria reciente estipulada por el Estado.
- La quita o reducción del respectivo subsidio estatal.
- El reemplazo de un medidor de obra por uno definitivo.
- Un aumento real del consumo en kWh por la suma de nuevos electrodomésticos o mayor uso de luces.
- Un salto hacia una categoría tarifaria más alta.
- El cobro de boletas anteriores que se encontraban impagas.
¿Cómo detectar un tarifazo injustificado en la luz?
Si el monto resulta impagable, la recomendación oficial es realizar dos acciones fundamentales. Primero, revisar meticulosamente los valores de los ítems desglosados en busca de algún cargo indebido o dato anómalo. Segundo, se debe cotejar que el consumo expresado en la boleta coincida exactamente con la cantidad de kWh que figura en el contador físico del medidor.
Si existe una relación desproporcionada entre el consumo liquidado y lo que marca el aparato, el usuario debe objetar inmediatamente la facturación por presunto mal funcionamiento o adulteración del equipo de medición.
¿Qué pasos seguir para ingresar el reclamo ante el ENReGE?
El trámite debe realizarse inicialmente ante la distribuidora prestataria, ya sea Edenor o Edesur. Una vez ingresado, la concesionaria no puede suspender el suministro eléctrico por diez días hábiles y dispone de un plazo de quince días administrativos para notificar su resolución por escrito. Si la empresa cobró de más, deberá reintegrar el dinero excedente con intereses en un máximo de diez días tras verificar el error.
En caso de que la respuesta de la compañía no sea satisfactoria, se puede trasladar la denuncia al ente regulador. Mientras este expediente siga abierto, el usuario deberá continuar pagando el servicio, pero abonando únicamente una suma equivalente al último consumo facturado sin inconvenientes, hasta alcanzar la resolución definitiva del conflicto.
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