Tarifazo: el Gobierno explica cómo reclamar un aumento impagable de luz

¿Qué pasos seguir para ingresar el reclamo ante el ENReGE?

El trámite debe realizarse inicialmente ante la distribuidora prestataria, ya sea Edenor o Edesur. Una vez ingresado, la concesionaria no puede suspender el suministro eléctrico por diez días hábiles y dispone de un plazo de quince días administrativos para notificar su resolución por escrito. Si la empresa cobró de más, deberá reintegrar el dinero excedente con intereses en un máximo de diez días tras verificar el error.

En caso de que la respuesta de la compañía no sea satisfactoria, se puede trasladar la denuncia al ente regulador. Mientras este expediente siga abierto, el usuario deberá continuar pagando el servicio, pero abonando únicamente una suma equivalente al último consumo facturado sin inconvenientes, hasta alcanzar la resolución definitiva del conflicto.