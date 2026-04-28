Diputados de la oposición buscan frenar el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional

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Paro nacional en el Servicio Meteorológico Nacional: ATE convocó a una medida de fuerza contra los despidos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 30 de abril, en rechazo a los despidos y al recorte de funciones en el organismo.

La medida se anunció luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera en redes sociales la política de ajuste aplicada en el área, al sostener que el sistema del Servicio Meteorológico Nacional es "obsoleto", que cuenta con una estructura sobredimensionada y que el número de estaciones y de personal no se corresponde con las necesidades actuales del organismo.

Ante esto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó al ministro de difundir información incorrecta para justificar el "vaciamiento" del organismo y advirtió que las cesantías proyectadas afectarían tanto a los trabajadores como al funcionamiento de servicios clave.

Según el gremio, el recorte impacta directamente en tareas esenciales como la emisión de alertas tempranas, la seguridad de los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y el acompañamiento a la producción agropecuaria. Además, alertó que la reducción de personal y la falta de inversión ya generan limitaciones operativas, como la imposibilidad de realizar observaciones nocturnas en varias estaciones meteorológicas.

Aguiar también rechazó las declaraciones del funcionario sobre la estructura del organismo y señaló que el SMN no está compuesto únicamente por meteorólogos, sino por un entramado técnico que incluye observadores, especialistas en instrumental, informática y procesamiento de datos, entre otros perfiles. Y subrayó que el sistema combina tecnología automatizada con observación humana, un esquema que sigue siendo indispensable a nivel internacional.

En esa línea, el dirigente sindical cuestionó que, mientras se califica al sistema como obsoleto, no se presenten propuestas de modernización ni planes de inversión. Por el contrario, sostuvo que las medidas oficiales se limitan a recortes presupuestarios y reducción de personal.

El conflicto se da en el marco de un plan de ajuste que, según ATE, contempla el despido de 240 trabajadores del SMN, 130 en estaciones meteorológicas de todo el país y 110 en la sede central, lo que representaría cerca del 30% del personal civil.

Frente a este escenario, el sindicato exige la reincorporación de los trabajadores afectados y reclama una política de fortalecimiento del servicio. Plantea que cualquier proceso de modernización debe incluir inversión en equipamiento, mejoras salariales y ampliación de capacidades, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de un organismo considerado estratégico.