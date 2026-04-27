Con un discurso repetido, Javier Milei negó la crisis del salario y el empleo: "Lo peor ya pasó"

"Lo peor ya pasó": el diagnóstico de Javier Milei frente a la crisis

Milei sostuvo que, tras un freno en seco de la actividad durante los últimos seis meses, la economía ha comenzado a "reconstituirse". Según su visión, el mes de marzo habría marcado el piso de la crisis para dar paso a un abril con signos de alivio.

El Presidente insistió en que no se apartará de su plan económico pese a lo que llamó "ataques violentos de la política". Llegó a afirmar que, según su análisis, encabeza "el mejor gobierno de la historia", basándose en que el programa financiero no pudo ser derribado por la oposición.

Negación de la caída del salario y el empleo

Uno de los puntos más controvertidos del discurso de Milei fue la negación de la destrucción de puestos de trabajo y el desplome del poder adquisitivo, a pesar de que diversas mediciones privadas y oficiales muestran cifras en contra.

De esta manera, el libertario argumentó que es "mentira" que se pierdan empleos, aunque reconoció que el crecimiento se da exclusivamente en el sector informal (no registrado). Además, Afirmó que los únicos salarios que caen en términos reales son los del sector público, utilizándose a sí mismo como ejemplo al decir que es el presidente que menos gana en América Latina.

“¿Saben al que peor le fue con esta economía en términos reales? A mi, que fui el único que no se subió el sueldo. De hecho, soy el presidente que menos gana en América", argumentó el Presidente que pidió a sus seguidores "no dejarse psicopatear" por los discursos de la oposición, a los que tildó de mentirosos.

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Consumo en "pico histórico" según Javier Milei

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado desafió las estadísticas que muestran una fuerte baja en el consumo masivo. Sostuvo que el consumo está en un "pico histórico" pero que ha cambiado su fisonomía y sugirió mirar los balances de plataformas digitales como Mercado Libre para entender que la gente no ha dejado de comprar, sino que lo hace de otra manera.

En tanto, Milei tildó de "otra mentira" la teoría del atraso del dólar. Pronosticó un "shock exportador" que hará que los dólares "salgan por las orejas", provocando una apreciación natural de la moneda por confianza y no por intervención.

Finlamente, y fiel a su estilo directo, el mandatario volvió a cargar contra grandes empresarios industriales, mencionando tácitamente a referentes como Javier Madanes Quintanilla (FATE) y Paolo Rocca (Techint). Cuestionó por qué los argentinos deberían pagar neumáticos o tubos de acero más caros para beneficiar a "corruptos ineficientes".