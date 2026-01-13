Quién es el reconocido conductor al que rechazó Xuxa: escándalo en El Trece
Una figura televisiva tendrá un programa de talentos en el canal del sol y, en la búsqueda de jurados, la brasileña fue una de las que dijo que no.
Se viene un nuevo programa de talentos por la pantalla de El Trece y el canal busca jurados para este ciclo que apunta a las familias. En este sentido, el periodista Juan Etchegoyen reveló que la reconocida Xuxa rechazó la propuesta de formar parte, para luego develar quién es el conductor al que la brasileña le dijo que no: Guido Kaczka.
Al respecto, el comunicador indicó: "El Trece está preparando el nuevo programa de Guido Kaczka partir de marzo, producido obviamente por Kuarzo. Me cuentan que Guido va a tener cuatro jurados en su programa de talentos, como decía recién, al estilo Got Talent, para que ustedes se den una idea. Imagínense un show enorme".
Seguidamente, reveló: "El primer jurado muy avanzado es Abel Pintos, como les contaba y se los adelantaba recién. Y la persona, el artista que le dijo que no a Kuarzo para sumarse al programa de Guido Kaczka es ni más ni menos que Yuya. Querían que esté Yuya en el jurado, Yuya rechazó la propuesta", contó en MBA (TV Pública).
"Me dicen que llamaron a casi todos los artistas número uno de Argentina, y te diría de países limítrofes. Desde Luciano Pereyra, pasando por Mau y Ricky, por Gloria Estefan, por Karina La Princesita. Arranca la primera semana de marzo y el programa seguramente se va a llamar Lo Mejor de la Familia", concluyó la información.
De esta manera, quedó claro que Xuxa no quiere formar parte del proyecto argentino que dirige Kuarzo y que conducirá a partir de marzo Guido Kaczka.
Cabe señalar que Xuxa ha sido muy honesta al decir que, a sus 61 años, ya no tiene la energía ni el deseo de seguir el ritmo frenético que exige la televisión diaria. En varias notas (como con Ángel de Brito o en sus visitas al país), mencionó: “No tengo salud, ni edad, ni ganas de hacer las mismas locuras que hacía a los 20 años”.
