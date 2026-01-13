Cuándo llega el alivio al AMBA tras el calor extremo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

ola de calor

Cuándo llega el alivio al AMBA

De acuerdo a lo revelado por el SMN, este viernes 16 de enero la temperatura máxima se ubicará en 28°, pero la temperatura volverá a subir el sábado, registrando una posible máxima de 32°. Por ello, el alivio por algunos días llegará verdaderamente el domingo 18, cuando el termómetro oscile entre los 21° y 28°.