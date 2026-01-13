Cuándo llega el alivio al AMBA tras el calor extremo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Nuevamente, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afronta una sensación térmica altísima, pero hay buenas noticias: el desahogo llegará pronto.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive días sumamente calurosos, tras un prolongado alivio del verano a principios de enero. Sin embargo, el verano es verano y el calor extremo volvió a golpear la puerta de porteños y bonaerenses.
No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó un nuevo alivio para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores en los próximos días.
Cuándo llega el alivio al AMBA
De acuerdo a lo revelado por el SMN, este viernes 16 de enero la temperatura máxima se ubicará en 28°, pero la temperatura volverá a subir el sábado, registrando una posible máxima de 32°. Por ello, el alivio por algunos días llegará verdaderamente el domingo 18, cuando el termómetro oscile entre los 21° y 28°.
Las recomendaciones ante temperaturas extremas
El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
