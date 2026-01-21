El Gobierno eliminó Fondo de Incentivo destinado a la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego
El aporte, del 15%, lo realizaban las empresas ya radicadas en Tierra del Fuego y que se beneficiaban del régimen especial y tenía por objetivo incentivar la llegada de nuevas compañías.
El gobierno de Javier Milei eliminó este miércoles el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguino) que se sustentaba con el aporte del 15% que realizaban las empresas ya radicadas en Tierra del Fuego. Así quedó plasmado en la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo.
Con la firma del secretario Pablo Lavigne, la medida fijó “en cero por ciento (0 %) el aporte previsto en el Artículo 4° del Decreto N° 727 de fecha 22 de octubre de 2021″ con el que debían cumplir las industrias para poder mantener los beneficios del régimen especial al que se encuentran adheridas.
Los productos provenientes de esa zona están exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El nuevo esquema responde a una serie de reclamos formales presentados por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Ambas entidades industriales habían destacado que el endurecimiento de las medidas de desregulación económica provocó una “pérdida crítica de competitividad” que afecta y amenaza la continuidad de las operaciones y del empleo.
Desde la UIF y AFARTE advirtieron que "la plena vigencia del Decreto Nº 333 de fecha 19 de mayo de 2025 y el conjunto de medidas de desregulación económica en curso, el sector industrial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta un escenario de pérdida crítica de competitividad que requiere una revisión de las cargas vigentes, agregando que este impacto no se limita exclusivamente al segmento de celulares, sino que la totalidad de la actividad productiva de la provincia se vio afectada”.
Hasta hoy la normativa vigente indicaba que "para acceder a la extensión de la vigencia del régimen, las empresas industriales debían realizar aportes mensuales obligatorios equivalentes al quince por ciento del beneficio obtenido en concepto de Impuesto al Valor Agregado por la venta de los productos que resulten vinculados a los proyectos industriales".
El FAMP-Fueguino se sostenía gracias a este aporte mensual y permitía que las compañías establecidas bajo el régimen fiscal especial mantuvieran ciertas ventajas a cambio de destinar una parte de esas ganancias al mismo fondo. Por el momento, las firmas continuarán accediendo al marco de incentivos fiscales vigente.
Tierra del Fuego dispone de un régimen fiscal y aduanero especial desde la sanción de la Ley N° 19.640 - Régimen de Promoción, orientada a promover inversión, desarrollo industrial y empleo en la región. Este marco regulatorio “permitió, a través de diversas inversiones, la radicación de numerosas empresas industriales generadoras de empleo”.
En 2021, se extendió la vigencia de los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2038, siempre que las industrias cumplieran con las obligaciones de aportes al FAMP-Fueguina.
Resolución 20/2026:
