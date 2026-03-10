Crisis económica: rematan un histórico bar de Plaza Serrano y se puede participar de la subasta online
El impacto de la crisis económica llegó al corazón de Palermo. Un reconocido local que funcionaba como pizzería y discoteca liquida sus instalaciones.
La crisis económica que golpea a la gastronomía porteña sigue sumando capítulos en las zonas de mayor movimiento nocturno. Esta vez, el impacto recae en Palermo, donde un tradicional bar, restaurante de pizzas y discoteca anunció la liquidación total de su mobiliario y equipamiento comercial.
A raíz de una mudanza hacia la calle Serrano al 1551, los administradores del establecimiento decidieron desprenderse de la totalidad de las instalaciones de su antigua sede.
Para liquidar el stock, organizaron un remate online que se llevará a cabo hoy, martes 10 de marzo, a partir de las 15:00 horas.
Qué equipamiento se subasta hoy en Palermo por la crisis económica
El catálogo de la subasta incluye una gran variedad de herramientas de trabajo, mobiliario de salón y equipos de climatización de uso profesional, ideal para comerciantes del rubro que busquen equiparse a menor costo.
Entre los artículos más destacados que salen a remate se encuentran:
Mobiliario de salón: 85 sillas plásticas apilables, 30 mesas plegables de madera, mesas altas con banquetas de diseño industrial y una línea completa de 5 boxes de madera.
Equipamiento de cocina: Un horno pastelero industrial de 12 moldes, mesadas de trabajo de acero inoxidable (lisas y con bacha), estantes de acero inoxidable y 30 barriles para bebidas de 30 y 50 litros.
Refrigeración: Tres heladeras tipo mostrador de 3 y 4 puertas construidas en acero inoxidable, heladeras verticales de una puerta y freezers (tanto verticales exhibidores como de pozo con una tapa).
Sonido e iluminación: Parlantes profesionales, amplificadores de sonido de alta potencia e iluminación tipo spot para salón.
Climatización y otros: Tres equipos de aire acondicionado de 15.000 frigorías, calefactores de exterior tipo hongo, un termotanque eléctrico, una computadora táctil con monitor integrado para punto de venta y una estructura completa para cerramiento de vereda.
