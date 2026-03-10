Crisis económica: rematan un histórico bar de Plaza Serrano y se puede participar de la subasta online

Entre los artículos más destacados que salen a remate se encuentran:

Mobiliario de salón: 85 sillas plásticas apilables, 30 mesas plegables de madera, mesas altas con banquetas de diseño industrial y una línea completa de 5 boxes de madera.

Equipamiento de cocina: Un horno pastelero industrial de 12 moldes, mesadas de trabajo de acero inoxidable (lisas y con bacha), estantes de acero inoxidable y 30 barriles para bebidas de 30 y 50 litros.

Refrigeración: Tres heladeras tipo mostrador de 3 y 4 puertas construidas en acero inoxidable, heladeras verticales de una puerta y freezers (tanto verticales exhibidores como de pozo con una tapa).

Sonido e iluminación: Parlantes profesionales, amplificadores de sonido de alta potencia e iluminación tipo spot para salón.