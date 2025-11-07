Comunicado del Consejo por la Discapacidad tras el aumento anunciado para prestadores: "Insuficiente"

El atraso, explican, no sólo afecta los salarios de profesionales y terapeutas, sino también los servicios de transporte, alimentación y mantenimiento, que dependen directamente de los aranceles fijados por el Estado.

¿Por qué el aumento anunciado por el Gobierno es insuficiente?

• El incremento recién se cobrará, con suerte, entre marzo y abril de 2026, debido al esquema de facturación a mes vencido y los plazos de pago habituales.

• Representa solo la mitad del atraso acumulado y se aplica en tramos, sin contemplar la totalidad de las prestaciones ni los costos reales.

• No cubre salarios, cargas sociales, mantenimiento, ni deudas generadas por dos años de congelamiento o incrementos por debajo de la inflación.

• No se ha pagado la compensación prevista por la misma ley, deuda que el Estado mantiene con el sistema.

Un reclamo que llega a la Justicia

Ante la falta de respuestas, CAIDIS y otras entidades del sector presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y la restitución de los aranceles establecidos por esa norma.

El planteo judicial apunta también al incumplimiento de la compensación económica prevista por la ley, una deuda que el Estado mantiene con los prestadores y que, según estiman, supera los dos años de mora.

“Nos encontramos en estado de alerta. Si no se aplica la ley, miles de instituciones en todo el país van a seguir cerrando, con la pérdida de empleos y la interrupción de terapias y servicios esenciales”, advirtió el dirigente.

El sistema prestacional de discapacidad cubre a más de 300.000 personas en todo el país. Se trata de servicios que garantizan educación especial, atención médica, transporte adaptado y acompañamiento terapéutico, en gran parte a través de organizaciones privadas o sin fines de lucro que dependen de los aranceles fijados por el Gobierno.

Con el deterioro del financiamiento, muchas entidades redujeron personal, acotaron prestaciones o suspendieron talleres y terapias. En algunos casos, los pacientes quedaron sin atención por el cierre definitivo de centros.