Sigue el alza en los precios de los combustibles por la pulseada entre Estados Unidos e Irán
Los precios de los combustibles subieron un 23% desde el 28 de febrero, fecha en que Estados Unidos decidió iniciar acciones bélicas contra Irán.
La pulseada entre los Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz provocó un incremento en el precio del petróleo, que pasó los U$S 100.000 por barril, lo que a su vez desencadenó un suba del 23% en los combustibles.
En nuestro país, las estaciones de servicio reacomodaron sus precios con incrementos como el de la nafta súper, que ya está a $ 2.000 el litro en las sucursales de Shell y Axion Energy de la Ciudad de Buenos Aires, informó el sitio Ámbito.
Por mucho que YPF haya intentado contener la suba de precios de los combustibles en abril de 2026, las negociaciones trabadas entre Estados Unidos e Irán -con la frágil tregua de por medio-, y el bloqueo del estrecho de Ormuz -por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial- lograron hacer su efecto.
El medio financiero remarcó que llenar el tanque de nafta de 50 litros para un auto mediano cuesta más de $ 100.000, y hasta $ 120.000 si es combustible premium para un tanque de 55 litros.
Así fue la progresión de los precios de combustibles en Argentina como efecto directo de la escalada bélica iniciada por Estados Unidos el 28 de febrero pasado:
Nafta súper
- Enero: $1.566
- Febrero: $1.609
- Marzo/abril: $2.001
Nafta premium
- Enero: $1.780
- Febrero: $1.845
- Marzo/abril: $2.207
Gasoil
- Enero: $1.601
- Febrero: $1.658
- Marzo/abril: $2.065
Gasoil premium (Euro)
- Enero: $1.809
- Febrero: $1.861
- Marzo/abril: $2.271
Se espera que haya más ramificaciones en caunto al efecto del incremento en el precio del barril de petróleo, porque absolutamente todas las ramas de la economía se verían afectadas por combustibles más caros.
Un informe reciente del Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que habrá una disrupción en el suministro energético.
El sostenimiento del bloqueo en el Estrecho de Ormuz impulsó los precios del petróleo al alza, alcanzando un pico histórico de USD 120 por barril (crudo Brent).
Este violento shock de oferta reavivó rápidamente las presiones inflacionarias a nivel global. Como consecuencia inmediata, en Estados Unidos se descartaron los ansiados recortes de tasas para 2026, consolidando un duro panorama de "tasas más altas por más tiempo" que afecta directamente a los mercados emergentes.
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