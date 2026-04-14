Sigue el alza en los precios de los combustibles por la pulseada entre Estados Unidos e Irán

Nafta súper

Enero: $1.566

Febrero: $1.609

Marzo/abril: $2.001

Nafta premium

Enero: $1.780

Febrero: $1.845

Marzo/abril: $2.207

Gasoil

Enero: $1.601

Febrero: $1.658

Marzo/abril: $2.065

Gasoil premium (Euro)

Enero: $1.809

Febrero: $1.861

Marzo/abril: $2.271

Se espera que haya más ramificaciones en caunto al efecto del incremento en el precio del barril de petróleo, porque absolutamente todas las ramas de la economía se verían afectadas por combustibles más caros.

Un informe reciente del Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que habrá una disrupción en el suministro energético.

El sostenimiento del bloqueo en el Estrecho de Ormuz impulsó los precios del petróleo al alza, alcanzando un pico histórico de USD 120 por barril (crudo Brent).

Este violento shock de oferta reavivó rápidamente las presiones inflacionarias a nivel global. Como consecuencia inmediata, en Estados Unidos se descartaron los ansiados recortes de tasas para 2026, consolidando un duro panorama de "tasas más altas por más tiempo" que afecta directamente a los mercados emergentes.