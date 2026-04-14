Javier Milei dijo que la inflación que llegó a 3,4% "no es inflación" sino un salto el nivel de precios
Javier Milei justificó el alza de precios durante su discurso en el AmCham Summit 2026. Aseguró que la inflación de largo plazo convergerá a la internacional.
El presidente Javier Milei justificó el dato del 3,4% de inflación registrado en marzo durante su discurso en el AmCham Summit 2026. Intentó desligar a su Gobierno de la responsabilidad directa por el fuerte salto en el nivel general de precios, afirmando que el fenómeno no debe considerarse estrictamente como inflación.
IMPORTANTE: El banco de Axel Kicillof informó los feriados por decreto en la Provincia de Buenos Aires
Las justificaciones de Javier Milei sobre el alza de precios
"Nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales" , detalló el Presidente para justificar la preocupante suba en los números que elabora el INDEC.
En esa misma línea, el mandatario aseguró firmemente ante el Círculo Rojo que "esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios, por cambio de precios relativos". Además, reafirmó su absoluta confianza en el plan económico llevado adelante por Luis Caputo, garantizando que el actual rumbo monetario no cambiará: "La inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió. Lo que cambió es la dinámica, cómo se mueve en el tiempo".
La promesa oficial de no emitir y la crítica al Círculo Rojo
Aprovechando su presencia en el exclusivo evento que congrega a los principales referentes de las empresas estadounidenses en Argentina , Javier Milei cargó duramente contra aquellos analistas y miembros del Círculo Rojo que le sugieren aflojar mínimamente la asfixiante política monetaria para incentivar el consumo interno y reactivar la golpeada actividad industrial.
"El Círculo Rojo hace una hipótesis, digamos que si queremos crecer tenemos que aceptar tener más inflación. (...) Desde mi punto de vista me parece una basura, esa hipótesis me parece inmunda, me parece repugnante" , sentenció sin ningún tipo de filtros frente al distinguido auditorio. Para cerrar su acalorada exposición económica, prometió que la "motosierra" no se detendrá y que bajo ninguna circunstancia su Gobierno volverá a apelar a la emisión para intentar estabilizar la macroeconomía local, catalogando a dicha herramienta financiera como una "estafa".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario