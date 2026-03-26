El Gobierno lanzó la privatización del 100% de Intercargo: todos los detalles

En paralelo, se prevé la intervención de la Secretaría de Transporte y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que podrán requerir asistencia técnica a la propia Intercargo durante el proceso.

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El precio base de la operación surge de una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), según consta en el pliego.

Otro punto central del proceso es que, antes de concretar la venta, el Estado deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente con Intercargo para la prestación exclusiva del servicio de rampa.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el esquema apunta a garantizar eficiencia en el uso de los recursos y promover la participación de operadores con experiencia en el sector, en línea con la política de reorganización de empresas públicas.

Resolución 282/2026:

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