La bronca de un productor agropecuario con las retenciones: "A ver si el campo se despabila..."

productor agro bronca

Perdedores y ganadores con las “retenciones cero”

En efecto, los principales perjudicados por las efímeras “retenciones cero” fueron los productores agropecuarios, que no tuvieron tiempo material para aprovechar la ventana que dispusieron Javier Milei y Luis Caputo. Ahora se verán obligados a vender su producción a un precio que ya incluye el descuento de un impuesto que los exportadores no pagan. El otro gran perdedor es el Estado argentino, que deja de recaudar unos U$S1.500 millones en un contexto de ajuste.

En cuanto a los ganadores de la maniobra con aval gubernamental, se encuentra un grupo de solo doce grandes compañías exporradoras de cereales, que se quedaron con la totalidad del beneficio; entre las cuales están: