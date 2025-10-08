El Gobierno suspendió las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero

La medida, explicaron desde el Ejecutivo, busca aumentar la competitividad de la industria nacional en destinos donde las barreras comerciales dificultan el ingreso de productos argentinos, particularmente del sector siderúrgico y del aluminio.

Productos alcanzados por la suspensión de retenciones

Entre los artículos alcanzados se encuentran:

Laminados planos de hierro o acero sin alear , tanto en caliente como en frío.

Aceros aleados en distintas formas , incluidos los laminados planos y los productos intermedios.

Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura .

Aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras, en distintas presentaciones.

aluminio.jpg

La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de dictar las normas complementarias y operativas necesarias para implementar la medida. Además, deberá notificar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la lista de países que aplican aranceles iguales o superiores al 45% a las mercaderías incluidas, así como informar cualquier modificación que se produzca en esos esquemas impositivos.

Decreto 726/2025:

aviso_332563