El Gobierno suspendió las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero
La suspensión de las retenciones, que alcanza también a los derivados de acero y aluminio, regirá hasta fines de 2025.
El gobierno de Javier Milei sigue ávido de dólares. Mientras se dilatan sin novedades las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para finalmente conseguir el prometido salvataje de su maltrecho plan económico, ahora dispuso este miércoles la suspensión temporal de las retenciones a la exportación de aluminio, acero y una serie de productos derivados, con el objetivo de impulsar las ventas externas hacia países que aplican altos aranceles de importación.
Así quedó plasmado en el Decreto 726/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
La baja de las retenciones estará vigencia hasta el próximo 31 de diciembre o hasta que los países involucrados reduzcan sus tasas por debajo del 45%, lo que ocurra primero.
Según la normativa la alícuota de derechos de exportación se reducirá al 0% para los productos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.). El beneficio aplicará únicamente cuando las exportaciones se destinen a mercados que mantienen un arancel “ad valorem” igual o superior al 45% sobre el valor de los bienes.
La medida, explicaron desde el Ejecutivo, busca aumentar la competitividad de la industria nacional en destinos donde las barreras comerciales dificultan el ingreso de productos argentinos, particularmente del sector siderúrgico y del aluminio.
Productos alcanzados por la suspensión de retenciones
Entre los artículos alcanzados se encuentran:
-
Laminados planos de hierro o acero sin alear, tanto en caliente como en frío.
Aceros aleados en distintas formas, incluidos los laminados planos y los productos intermedios.
Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura.
Aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras, en distintas presentaciones.
La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de dictar las normas complementarias y operativas necesarias para implementar la medida. Además, deberá notificar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la lista de países que aplican aranceles iguales o superiores al 45% a las mercaderías incluidas, así como informar cualquier modificación que se produzca en esos esquemas impositivos.
Decreto 726/2025:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario