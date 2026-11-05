Actualización de haberes: de cuánto serán las jubilaciones y pensiones de ANSES en noviembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre
Con la actualización del 1,93%, la jubilación mínima quedará en $ 444.158,46. Al sumarle el bono de $ 70.000, el ingreso total ascenderá a $ 514.158,46.
Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo pero inferior a $ 514.158,46 recibirán un bono proporcional, que les permitirá llegar a ese monto. En consecuencia, el refuerzo no será de $ 70.000 para todos, sino que variará según el haber mensual de cada titular.
Los nuevos montos de la PUAM y las pensiones no contributivas
La PUAM y las PNC también tendrán un incremento de 1,93% en noviembre. Según los valores informados por ANSES, la PUAM se ubicará en $ 355.326,77 y llegará a $ 425.326,77 con el bono. Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez será de $ 310.910,92 y alcanzará los $ 380.910,92 al incorporar el refuerzo de $ 70.000.
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