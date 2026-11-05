Actualización de haberes: de cuánto serán las jubilaciones y pensiones de ANSES en noviembre 2026

Los nuevos montos de la PUAM y las pensiones no contributivas

La PUAM y las PNC también tendrán un incremento de 1,93% en noviembre. Según los valores informados por ANSES, la PUAM se ubicará en $ 355.326,77 y llegará a $ 425.326,77 con el bono. Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez será de $ 310.910,92 y alcanzará los $ 380.910,92 al incorporar el refuerzo de $ 70.000.