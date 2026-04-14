El INDEC publicará hoy la inflación de marzo con expectativas por encima del 3%
El dato del tercer mes del año será difundido en un contexto de presión sobre los precios, con previsiones que anticipan una aceleración y ponen el foco en los factores que impulsaron la suba.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, en medio de un escenario en el que tanto analistas privados como el propio Gobierno anticipan una cifra superior al 3% mensual. De confirmarse, se trataría del registro más elevado desde marzo del año pasado. inflacion
Las proyecciones coinciden en que el dato reflejará una aceleración respecto al 2,9% registrado en febrero, impulsada principalmente por aumentos en rubros clave y factores estacionales. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado el panorama: “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes hasta transporte. También incide la educación, que tiene una fuerte estacionalidad en marzo”.
El componente energético aparece como uno de los principales motores de la suba. El encarecimiento de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, se trasladó a distintos sectores de la economía, afectando tanto al transporte como a otros costos asociados.
A su vez, el inicio del ciclo lectivo generó un impacto significativo en el rubro Educación, que suele mostrar incrementos pronunciados en esta época del año. Este factor, combinado con ajustes en tarifas de servicios y transporte, contribuyó a presionar el índice general.
Señales desde la Ciudad y expectativas en alza
Algunas señales previas ya anticipaban este escenario. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por ejemplo, el indicador local registró una suba del 3% en marzo, lo que implicó una aceleración respecto al mes anterior y consolidó la tendencia al alza en el primer trimestre.
Sin embargo, no todos los componentes mostraron la misma dinámica. Las mediciones privadas reflejaron un comportamiento más moderado en Alimentos y Bebidas, el rubro de mayor peso en el índice. Este segmento habría registrado incrementos más contenidos, en parte por una estabilización en los precios de la carne y menores subas en productos frescos.
Qué pasó con los precios en marzo
Consultoras como C&T y Orlando Ferreres & Asociados ubicaron la inflación en torno al 2,7%, sugiriendo cierta desaceleración en el ritmo de aumento hacia el cierre del mes. No obstante, otras estimaciones, como las de Eco Go, se acercaron más al 3%, destacando la incidencia de los precios regulados y el fuerte aumento en educación.
En este contexto, el mercado sigue de cerca la evolución de la inflación núcleo, que permite medir la dinámica subyacente sin los componentes más volátiles. Algunos análisis indican que este indicador podría mostrar señales de moderación, lo que alimenta expectativas de una desaceleración en los próximos meses. De hecho, el propio Caputo proyectó que el proceso de desinflación podría retomarse a partir de abril, aunque el dato de marzo marcará un punto de inflexión en la tendencia reciente.
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