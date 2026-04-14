El INDEC publicará hoy la inflación de marzo con expectativas por encima del 3%

Sin embargo, no todos los componentes mostraron la misma dinámica. Las mediciones privadas reflejaron un comportamiento más moderado en Alimentos y Bebidas, el rubro de mayor peso en el índice. Este segmento habría registrado incrementos más contenidos, en parte por una estabilización en los precios de la carne y menores subas en productos frescos.

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Qué pasó con los precios en marzo

Consultoras como C&T y Orlando Ferreres & Asociados ubicaron la inflación en torno al 2,7%, sugiriendo cierta desaceleración en el ritmo de aumento hacia el cierre del mes. No obstante, otras estimaciones, como las de Eco Go, se acercaron más al 3%, destacando la incidencia de los precios regulados y el fuerte aumento en educación.

En este contexto, el mercado sigue de cerca la evolución de la inflación núcleo, que permite medir la dinámica subyacente sin los componentes más volátiles. Algunos análisis indican que este indicador podría mostrar señales de moderación, lo que alimenta expectativas de una desaceleración en los próximos meses. De hecho, el propio Caputo proyectó que el proceso de desinflación podría retomarse a partir de abril, aunque el dato de marzo marcará un punto de inflexión en la tendencia reciente.