Se desreguló la VTV en CABA: cómo hacer el trámite en septiembre 2026
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Qué cambios tuvo la VTV en CABA en septiembre 2026
La administración porteña oficializó este jueves la desregulación de la VTV se inició el registro para que talleres mecánicos privados puedan sumar este servicio. Con esta medida, la Ciudad de Buenos Aires se transforma en la jurisdicción pionera del país en aperturar dicho examen automotor.
La reglamentación dispone que las inspecciones periódicas dejarán de ejecutarse exclusivamente en las plantas concesionadas del Estado, pudiendo realizarse en talleres particulares y concesionarias automotrices que obtengan la correspondiente habilitación. La iniciativa apunta a diversificar la oferta y promover la competencia tarifaria, dado que se eliminará el valor único fijado por la Comuna, que se ubica en 96.968 pesos para automóviles particulares.
Adicionalmente, la ley promulgada por el Ejecutivo a mediados de julio fija una ampliación en los plazos de gracia para la primera revisión de los vehículos cero kilómetro, reduciendo a su vez la frecuencia de los controles posteriores.
Las entidades interesadas en prestar el servicio pueden realizar consultas o enviar la documentación exigida a la casilla [email protected], en tanto que desde el 1° de septiembre estará operativa la plataforma digital de inscripción en el sitio web institucional del Gobierno de la Ciudad.
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