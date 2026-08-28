Se desreguló la VTV en CABA: cómo hacer el trámite en septiembre 2026

Adicionalmente, la ley promulgada por el Ejecutivo a mediados de julio fija una ampliación en los plazos de gracia para la primera revisión de los vehículos cero kilómetro, reduciendo a su vez la frecuencia de los controles posteriores.

Las entidades interesadas en prestar el servicio pueden realizar consultas o enviar la documentación exigida a la casilla [email protected], en tanto que desde el 1° de septiembre estará operativa la plataforma digital de inscripción en el sitio web institucional del Gobierno de la Ciudad.