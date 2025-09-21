El beneficio que otorgará ANSES a quienes cumplan los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó septiembre con una serie de novedades importantes para sus diferentes beneficiarios. Además de anunciar in incremento del 1,9% en cada uno de sus programas, comunicó la continuación de la Tarjeta Alimentar, prestación que llega hasta $108.000 y es una gran alivio para las madres y padres.