El beneficio que otorgará ANSES a quienes cumplan los requisitos
Este bono, que llega a $108.000, se presenta como un alivio para los bolsillos de diferentes usuarios. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó septiembre con una serie de novedades importantes para sus diferentes beneficiarios. Además de anunciar in incremento del 1,9% en cada uno de sus programas, comunicó la continuación de la Tarjeta Alimentar, prestación que llega hasta $108.000 y es una gran alivio para las madres y padres.
La Tarjeta Alimentar asegura el acceso a alimentos esenciales, motivo por el cual se convirtió en septiembre en un refuerzo esencial que llega a $108.000. Este programa, vinculado a la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanza a más de 4 millones de familias.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre
El importe de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos a cargo y se ajusta para acompañar la inflación. En septiembre, las familias reciben $52.250 si tienen un hijo; $81.936 por dos hijos; y $108.062 para tres o más.
De esta manera, una madre con dos hijos que percibe la AUH suma a su asignación mensual un refuerzo que supera los $108.000 gracias a este beneficio.
El paso a paso para cobrar el refuerzo de $80.000
Para cobrar este beneficio, que se deposita en la cuenta bancaria junto con la AUH, cada madre o padre debe cumplir con una serie de requisitos importantes:
- Mantener los datos personales y los de los hijos actualizados en Mi ANSES, ya sea por la web o la app.
- Ser titular activo de AUH, AUH por discapacidad, AUE o PNC por madre de 7 hijos para ser beneficiario.
- No es necesario hacer ningún trámite adicional: la acreditación se realiza automáticamente junto con la asignación mensual.
- Utilizar la tarjeta de débito vinculada para compras o retiros en cajeros, ya que los fondos se depositan directamente en la cuenta de ANSES.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario