El precio del petróleo se hunde y hay euforia en los mercados gracias a la tregua entre Estados Unidos e Irán

Por otro lado, los futuros de Wall Street suben con fuerza en el premarket. Los principales índices cotizan con importantes rebotes: el Russell 2000 avanza 3,8%, el Nasdaq 100 aumenta 3,5%, el S&P 500 gana 2,7% y el Dow Jones 2,5%.

Poco antes de que venciera el plazo que había fijado Trump para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, el mandatario estadounidense anunció la tregua por dos semanas, luego confirmada por Irán.

"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (de Pakistán) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", escribió Trump en las redes sociales. "Este será un alto el fuego recíproco", agregó.