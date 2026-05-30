ARCA: las nuevas escalas confirmadas del Monotributo y los controles fiscales
ARCA puso en marcha nuevas medidas que impactan en el monotributo, con cambios en las escalas, mayores controles y resoluciones que ya comenzaron a regir.
Desde mayo, la ARCA comenzó a implementar una serie de modificaciones que tendrán impacto sobre el monotributo, los contribuyentes y distintas operaciones vinculadas a la actividad económica y comercial. Estas medidas forman parte de una actualización impulsada por el organismo para adecuar distintos aspectos del sistema tributario.
Entre las principales novedades se encuentran cambios en las categorías del monotributo, nuevas herramientas destinadas a fortalecer los controles fiscales y ajustes relacionados con el comercio exterior.
Las nuevas escalas del monotributo
La ARCA actualizó las escalas del monotributo con un incremento del 14,29%, calculado en base a la inflación del segundo semestre de 2025. La medida elevó los límites de facturación anual y también modificó los valores de las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes.
Con estos cambios, las categorías permiten registrar mayores ingresos sin quedar excluido del régimen. Sin embargo, la actualización también obliga a muchos monotributistas a revisar su situación y realizar la correspondiente recategorización en caso de superar los nuevos topes establecidos por la ARCA.
Nuevos controles fiscales
Junto con los cambios en el monotributo, la ARCA fortaleció los controles fiscales mediante nuevas herramientas tecnológicas que permiten cruzar información de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados. De esta manera, el organismo puede detectar con mayor precisión diferencias entre ingresos declarados y movimientos financieros reales.
El nuevo sistema incorpora un monitoreo más constante sobre las transferencias bancarias, las operaciones digitales y los movimientos de dinero en plataformas virtuales. Por eso, la ARCA recomienda a los contribuyentes mantener actualizada su información fiscal para evitar inconsistencias o posibles observaciones.
Resoluciones Anticipadas de Origen
Desde el 1° de mayo comenzó a regir el régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen, una medida que permite a los importadores conocer de antemano los criterios que aplicará la aduana sobre los productos que ingresen al país. El objetivo es brindar mayor previsibilidad a las operaciones de comercio exterior.
A través de este sistema, la ARCA busca simplificar los trámites y reducir la incertidumbre vinculada a impuestos y regulaciones. Además, las empresas podrán planificar mejor sus importaciones, con potenciales ahorros de tiempo y costos operativos.
El impacto de estas medidas
Las últimas disposiciones de la ARCA apuntan a actualizar el sistema tributario y reforzar los controles fiscales. Para los inscriptos en el monotributo, el principal impacto pasa por las nuevas escalas, el aumento de las cuotas y la posible necesidad de realizar una recategorización.
Por otro lado, el organismo avanzó con una mayor fiscalización digital y nuevas herramientas para el comercio exterior. De esta manera, la ARCA busca adaptar las normas a la inflación y mejorar el control sobre las operaciones financieras y comerciales.
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