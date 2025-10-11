El programa que pasó a llamarse Volver al Trabajo confirma su vigencia en octubre

Monto del plan Volver al Trabajo en octubre 2025

ANSES confirmó que los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 en octubre.

El pago se realizará en el quinto día hábil del mes, que este año se trata del martes 7 de octubre, y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.