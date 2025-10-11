El programa que pasó a llamarse Volver al Trabajo confirma su vigencia en octubre
Unos planes dirigidos a personas sin empleo que estén en búsqueda de hacerlo de manera formal.
ANSES y el Ministerio de Capital Humano confirmaron que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, ahora denominado Volver al Trabajo, recibirán el mismo monto que en meses anteriores.
El programa está orientado a trabajadores informales que desarrollan actividades económicas sin estar incluidos en el sistema formal, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión en el mercado laboral. La prestación es una asignación mensual fija y no remunerativa, y busca ofrecer un respaldo económico a personas en situación de vulnerabilidad.
Cabe destacar que esta fecha de pago también aplica a los titulares del plan Acompañamiento Social, una de las dos líneas en las que se dividió el antiguo Potenciar Trabajo. Ambos programas continúan bajo la supervisión de ANSES, en articulación con otras áreas del Estado.
Quiénes pueden acceder al Ex Potenciar Trabajo
El programa “Volver al Trabajo” está dirigido únicamente a personas que anteriormente estaban incluidas en “Potenciar Trabajo”.
Aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollan alguna actividad productiva pero no se encuentran registrados dentro del sistema laboral podrán acceder a esta prestación.
Monto del plan Volver al Trabajo en octubre 2025
ANSES confirmó que los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 en octubre.
El pago se realizará en el quinto día hábil del mes, que este año se trata del martes 7 de octubre, y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
