Luis Juez rompió el silencio tras el repudiable tuit del Gordo Dan sobre su hija: "Dejen de agraviar"
El senador ratificó su vota en contra del veto presidencial a la declaración de emergencia en discapacidad.
Las internas en La Libertad Avanza parecen no tener fin. Días atrás el Gordo Dan la emprendió contra el senador Luis Juez, un usual aliado del gobierno libertario en la Cámara Alta quien sin embargo el jueves colaboró con su voto a voltear el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Dan, reconocido tuitero libertario y amigo del Presidente, hizo una repudiable publicación dirigida a Luis Juez que luego borró y horas más tarde volvió a publicar, incluso redoblando su apuesta contra el colectivo de las personas con discapacidad y hasta contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que desacreditó sus dichos.
La conversación se instaló en redes y medios. Sin embargo, Luis Juez no había dado su opinión hasta el momento. Ahora decidió hablar: "Yo soy amigo del Presidente, no necesito nada de él y no le he pedido nada, pero yo lo voy a defender desde la verdad", aclaró el senador cordobés, que se distanció del PRO a comienzos de año para alinearse con el Gobierno. A su vez, planteó que habló con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, "había que acelerar la situación y los mecanismos. No alcanzaba con la respuesta de que no hay plata, porque una silla de ruedas sale como un auto usado”.
Luego, señaló: “No hablo por mi hija, mi hija no va a tener una pensión por discapacidad. Esa es mi situación: nosotros podemos darle a nuestra hija discapacitada un montón de condiciones que otros padres no pueden". Así fue que aclaró que cuando se refiere a ella en las sesiones "es para darle visibilidad a un tema que ha sido absolutamente invisible y manoseada por la política". "Si han manejado el tema con ineptitud, desconocimiento y corrupción, no es problema mío".
Además, ratificó que "yo no quiero ofender al Presidente, pero tengo la necesidad en un tema puntual -que me conmueve como padre pero también como dirigente político- de expresarme, no para romper ninguna caja del Estado". "Si me he callado la boca es porque no quiero que mis enemigos usen mi dolor y el de mi familia para golpear a un Gobierno que quiero y defiendo", insistió.
Finalmente, pidió que "dejen de agraviar a mi hija, que no se puede defender". "Yo no me merezco que digan que tengo una hija extramatrimonial y que la utilizo para hacer política. No me ofendan a mí y a mi hija", dijo en una entrevista en TN.
