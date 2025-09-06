Luis Juez rompió el silencio tras el repudiable tuit del Gordo Dan sobre su hija: "Dejen de agraviar"

La conversación se instaló en redes y medios. Sin embargo, Luis Juez no había dado su opinión hasta el momento. Ahora decidió hablar: "Yo soy amigo del Presidente, no necesito nada de él y no le he pedido nada, pero yo lo voy a defender desde la verdad", aclaró el senador cordobés, que se distanció del PRO a comienzos de año para alinearse con el Gobierno. A su vez, planteó que habló con el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, "había que acelerar la situación y los mecanismos. No alcanzaba con la respuesta de que no hay plata, porque una silla de ruedas sale como un auto usado”.