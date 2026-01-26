El riesgo país sigue en baja y se encamina a romper la marca de los 500 puntos básicos
El riesgo país cayó a 516 puntos básicos y se ubica en mínimos de más de siete años. Esta semana el mercado estará atento a su desempeño.
El riesgo país vuelve a caer este lunes después de cerrar en mínimos de siete años y medio el viernes. Esta semana el mercado estará atento a su desempeño ya que un nuevo retroceso implicaría la posibilidad de que el Gobierno acceda al mercado internacional de deuda.
El viernes el riesgo país bajó un 1,9% y se ubicó en las 516 unidades, según la medición de J.P. Morgan, su menor nivel desde el junio de 2018.
En la plaza local, los bonos soberanos en dólares que más suben son el Global 2035, que avanza 0,7%, seguido por el Global 2038, que también gana 0,7%, mientras que el Global 2041, completa el podio con una mejora de 0,6%.
Desde Aldazabal destacaron que “la performance de los Globales y Bonar refleja un mercado que empieza a premiar la consistencia del programa económico, aun en un contexto internacional más desafiante”, y remarcaron que la curva en dólares mostró una mejora generalizada.
En esa línea, agregaron que “la clave hacia adelante va a estar en cómo evoluciona la acumulación de reservas y en la capacidad del Tesoro para seguir administrando los vencimientos sin generar ruido adicional en tasas y tipo de cambio”.
Por su parte, las reservas brutas subieron 954 millones de dólares la semana pasada hasta los 45.561 millones de dólares y estuvo explicado por el aumento en el precio del oro que impactó en las reservas en 765 millones de dólares y las compras del Banco Central por 291 millones de dólares, entre otros.
También se confirmó que, desde el 1° de octubre, las empresas colocaron deuda en dólares por 6.400 millones de dólares. Sin embargo, la liquidación en enero fue de 100 millones de dólares, es decir que las compras del Banco Central no serían por la liquidación de ONs de empresas.
Este lunes habrá un llamado a licitación del Tesoro que se llevará a cabo el miércoles.
En tanto el S&P Merval sube 0,7% a 3.116.377,510 puntos. En la rueda de esta jornada, las acciones líderes que más suben son Transener, que avanza 2,7%, seguida por Cresud, con una ganancia de 1,4%, y Transportadora de Gas del Norte, que mejora 0,8%, en un contexto de tono mayormente firme entre los papeles energéticos.
En el extremo opuesto, las mayores bajas las encabeza Banco Macro, que retrocede 1,6%, escoltada por Aluar, que cae 1,0%, y BYMA, que cede 1,0%, reflejando toma de ganancias en el segmento financiero y de servicios.
En cuanto a los ADRs que más suben son Grupo Supervielle, que gana 2,4%, y Edenor, que también sube 2,4%, liderando las mejoras entre los papeles locales que cotizan en Nueva York.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario