El riesgo país sigue en baja y se encamina a romper la marca de los 500 puntos básicos

Por su parte, las reservas brutas subieron 954 millones de dólares la semana pasada hasta los 45.561 millones de dólares y estuvo explicado por el aumento en el precio del oro que impactó en las reservas en 765 millones de dólares y las compras del Banco Central por 291 millones de dólares, entre otros.

También se confirmó que, desde el 1° de octubre, las empresas colocaron deuda en dólares por 6.400 millones de dólares. Sin embargo, la liquidación en enero fue de 100 millones de dólares, es decir que las compras del Banco Central no serían por la liquidación de ONs de empresas.

Este lunes habrá un llamado a licitación del Tesoro que se llevará a cabo el miércoles.

En tanto el S&P Merval sube 0,7% a 3.116.377,510 puntos. En la rueda de esta jornada, las acciones líderes que más suben son Transener, que avanza 2,7%, seguida por Cresud, con una ganancia de 1,4%, y Transportadora de Gas del Norte, que mejora 0,8%, en un contexto de tono mayormente firme entre los papeles energéticos.

toro wall street mercados.jpg

En el extremo opuesto, las mayores bajas las encabeza Banco Macro, que retrocede 1,6%, escoltada por Aluar, que cae 1,0%, y BYMA, que cede 1,0%, reflejando toma de ganancias en el segmento financiero y de servicios.

En cuanto a los ADRs que más suben son Grupo Supervielle, que gana 2,4%, y Edenor, que también sube 2,4%, liderando las mejoras entre los papeles locales que cotizan en Nueva York.