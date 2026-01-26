Quién era el empresario asesinado en Merlo por un delincuente que debía estar detenido

La figura de Jorge Acosta despertó múltiples muestras de dolor en redes sociales. Un allegado escribió: "Qué triste noticia, me quedé helado. Que en paz descanses Jorge, me queda un gran recuerdo tuyo, nunca me voy a olvidar de la motivación y las palabras que me diste alguna vez. Fuiste una gran persona, exitoso en todo! Siempre voy a estar agradecido con vos!".

Desde la iglesia Misión Evangelística también expresaron su pesar y recordaron el compromiso del empresario con la comunidad. El crimen volvió a poner en foco la problemática de los delincuentes con condenas previas que continúan en libertad y la inseguridad en el conurbano bonaerense.