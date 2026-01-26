Quién era el empresario asesinado en Merlo por un delincuente que debía estar detenido
Tenía 64 años, era padre de cuatro hijos y estaba al frente de una empresa de transportes familiar y un salón de eventos. Fue ejecutado de un balazo.
La conmoción que generó el crimen ocurrido en pleno centro de Merlo se profundizó al conocerse la historia personal de la víctima. Jorge Abelardo Acosta, de 64 años, era un empresario muy conocido en la zona, padre de cuatro hijos y referente de una familia dedicada desde hace años al rubro del transporte. Además, había impulsado un emprendimiento gastronómico y social que funcionaba como salón para eventos, patio cervecero y resto bar en la localidad de Libertad.
Acosta fue asesinado a sangre fría cuando se había detenido con su camioneta Ford Ranger Limited frente a una casa de repuestos, ubicada en la esquina de avenida Balbín y la calle Salta. Según la reconstrucción del hecho, el empresario acababa de estacionar para comprar un repuesto destinado a uno de sus camiones cuando fue sorprendido por Daniel Gustavo Lezcano, un delincuente de 41 años que intentó robarle el vehículo para continuar una huida iniciada minutos antes.
Sin mediar discusión, el atacante le disparó en el pecho, provocándole la muerte casi en el acto. El agresor venía de cometer otro robo automotor en la calle México al 600, en el barrio Libertad, donde había sustraído un Peugeot 207. Tras el crimen, intentó escapar, pero chocó con otro vehículo y abandonó el auto para continuar la fuga a pie. Apenas segundos después del disparo, un patrullero pasó por el lugar sin advertir que el homicida era el prófugo que estaban buscando.
El crimen de Jorge Abelardo Acosta que conmociona a Merlo
La violencia no terminó allí. A metros de la escena del asesinato, Lezcano volvió a robar a mano armada una Renault Kangoo en la intersección de Balbín y Córdoba. Luego de una breve persecución, la camioneta terminó sobre la vereda tras impactar contra un comercio en Presidente Cámpora y Pavón. Allí se produjo un tiroteo con la Policía, tras el cual el delincuente volvió a escapar, esta vez en una Citroën Berlingo. La huida finalizó poco después, cuando chocó en Hipólito Yrigoyen y Garay y fue finalmente detenido.
Al momento de su captura, los agentes del Comando de Patrullas de Merlo le secuestraron una pistola Astra A-75 calibre 9 milímetros, que tenía pedido de secuestro. Fuentes judiciales confirmaron que Lezcano tenía pedido de captura desde abril de 2024, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mercedes. Había sido condenado en una causa iniciada en 2016 por delitos graves, entre ellos asociación ilícita, robo calificado y homicidio criminis causa en grado de tentativa.
La figura de Jorge Acosta despertó múltiples muestras de dolor en redes sociales. Un allegado escribió: "Qué triste noticia, me quedé helado. Que en paz descanses Jorge, me queda un gran recuerdo tuyo, nunca me voy a olvidar de la motivación y las palabras que me diste alguna vez. Fuiste una gran persona, exitoso en todo! Siempre voy a estar agradecido con vos!".
Desde la iglesia Misión Evangelística también expresaron su pesar y recordaron el compromiso del empresario con la comunidad. El crimen volvió a poner en foco la problemática de los delincuentes con condenas previas que continúan en libertad y la inseguridad en el conurbano bonaerense.
